Les chiffonnades de Tournai sont de retour !

Après deux ans d'absence, les chiffonnades, ce grand marché du textile de seconde main qui permet aux exposants de vendre des vêtements homme, dame, enfant, lainage, tissu, linge de maison, à petits prix (enfin) sont de retour sur le Quai Notre-Dame et le Quai Marché au Poisson à Tournai le 21 août prochain de 8h à 18h. Avec 220 exposants prévus pour l'occasion, il n'est plus possible pour les éventuels retardataires de s'inscrire...

"Les années covid ont été une réelle déception pour le public et l'organisation. Malheureusement, les mesures mises en place pour la sécurité de tous étaient inévitables", précise l'ASBL Tournai centre-ville.



Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, l'événement avait également été supprimé l'année dernière suscitant l'incompréhension des adeptes de la seconde main. Le marché tournaisien, se déroulant deux fois par an, devait normalement être organisé sur la place Reine Astrid en raison des travaux sur le pont Notre-Dame.

Toutefois, le coronavirus encore bien présent, visiteurs et exposants étaient contraints de présenter à l’entrée un pass vaccinal avec QR Code , à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Suite à de multiples réactions et à des adaptations de plus en plus contraignantes à effectuer au niveau de l’organisation, l’ASBL Tournai centre-ville avait pris la décision de tirer un trait sur l'événement qui rassemble plus de 5000 personnes en période de beau temps.

Le pass sanitaire, étant aujourd'hui considéré comme de l'histoire ancienne, l'événement bien connu de la Cité des Cinq Clochers, permettra à l'approche de l'automne, de dénicher des perles rares et remplir votre garde-robe à petit prix.

Après avoir effectué vos achats, il est toujours possible de découvrir la Ville de Tournai en dégustant les spécialités locales sur la place Saint-Pierre ou sur la magnifique Grand-Place. Et pourquoi pas, visiter deux incroyables monuments UNESCO la Cathédrale Notre-Dame et le Beffroi le plus vieux de Belgique.