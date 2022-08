Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Padel et tennis main dans la main au Vautour : la cohabitation a du bon À Vaulx, voici quelques saisons déjà qu’on a décidé d’organiser les tournois de padel et de tennis en même temps : vraie bonne idée ! Michaël Houwaert ©CMLHT

Du côté de Vaulx, la semaine passée, c'était la toute grosse affluence, et pour cause, le Vautour organisait simultanément un tournoi de tennis et un autre de padel. Et qui dit deux tournois dit deux juges-arbitres à la table ! De ce côté-là, pas de souci : le Vautour a de quoi faire. Entre Anne-Florence Tommasetti pour la partie tennis et Jean-François Mathé pour le padel, les compétiteurs ont été choyés....