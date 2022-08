Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Rues de la Madeleine et St Eleuthère (Tournai) : des modérateurs de vitesse Des zones d’évitement, incitant les automobilistes à lever le pied, vont être mises en place sur deux axes importants de la ville de Tournai : la rue de la Madeleine et la rue Saint-Eleuthère. P.Den

L'échevin de la Mobilité, Jean-François Letuelle doit régulièrement écouter les doléances de riverains quant à une vitesse excessive des automobilistes dans leurs rues. "Et nous les écoutons et nous essayons de réagir lorsque les faits sont objectivés via des rapports de police ou des constatations sur place", relève-t-il. "Avec ma collègue Coralie Ladavid, nous avions ainsi rencontré l'année dernière des riverains de la rue de la Madeleine qui dénonçaient l'état de la voirie mais aussi la vitesse et la dangerosité des automobilistes....