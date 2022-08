Tournai: une nouvelle édition du "Défi Famille Zéro Déchet"

Depuis 2017, Tournai s’est engagée dans l’opération "Communes Zéro déchet". Bon nombre d’actions ont été mises en place depuis lors. Parmi elles, le "Défi Famille Zéro Déchet"qui de septembre à décembre, propose à 50 familles Tournaisiennes d’être accompagnées dans une démarche de réduction des déchets.

Cette année, la traditionnelle séance d’information aura lieu ce 1er septembre 2022 à 18h30 dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Tournai. Les familles intéressées par le défi pourront y poser toutes leurs questions. Elles prendront également connaissance du calendrier et des thématiques qu’aborderont les quatre tables rondes auxquelles elles seront conviées (à savoir : 24/09 "Se lancer dans le zéro déchet" ; 15/10 "Ma cuisine zéro déchet" ; 12/11 "Ma salle de bain zéro déchet" et 03/12 "L’entretien de ma maison en mode zéro déchet").

Tout au long du défi la production des déchets sera évaluée en pesant les poubelles (de tri également). Le défi vise un objectif de réduction de 25% des déchets des familles inscrites.

Les inscriptions au "Défi Famille Zéro Déchet" sont obligatoires et se font via le formulaire en ligne www.tournai.be/famille-zd jusqu'au 14 septembre.

En parallèle au "Défi Famille Zéro Déchet", des conférences gratuites, ouvertes à toutes et tous sans inscription sont également programmées par la Ville : 13/09 de 18h30 à 20h30 : conférence "La démarche zéro déchet" (conservatoire de Tournai)

Ce rendez-vous sera animé par Sylvie Droulans qui est la créatrice du blog "Zérocarabistouille.be" et auteure des ouvrages "Le zéro déchet sans complexes" et "Zéro déchet: guide pratique pour toute la maison", tous parus aux éditions Racine. Elle fait partie de la famille "Zéro Carabistouille", reconnue comme la famille pionnière du zéro déchet en Belgique. Le 03/10 de 18h30 à 20h30 : conférence "Anti-gaspillage alimentaire" (conservatoire de Tournai). 25/10 de 18h30 à 20h30 : conférence "Les cosmétiques et la salle de bain zéro déchet" (maison de la Laïcité de Tournai), 22/11 de 18h30 à 20h30 : conférence "Produits d’entretien maison (maison de la Laïcité de Tournai)

A noter également que dans le cadre de la stratégie Zéro Déchet de la Ville, l’atelier "Langes lavables" se tiendra le 10 octobre de 19h à 21h à la maison des associations de Tournai. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable afin d’obtenir la prime à l’achat de langes lavables pour laquelle, les jeunes parents doivent justifier d’une formation à leur utilisation.

Pour plus d'informations contactez le service environnement de la Ville via zerodechet@tournai.be ou au 069/77.85.10.