La Fête de la Pomme à Rongy est annulée pour des raisons organisationnelles

La Fête de la Pomme, qui rassemble chaque premier week-end d’octobre des milliers de visiteurs autour et sur le site des Vergers de Brunehaut à Rongy, n’aura pas lieu cette année. Le Covid n’y est pour rien cette fois.

C’est la mort dans l’âme que les organisateurs, l’ASBL Jeunesse rongycienne, ont pris la décision d’annuler la manifestation, qui propose une foule d’animations (balade en tracteur dans les vergers, marché artisanal, dégustations…).

"Nous ne sommes raisonnablement pas en capacité d'organiser l'événement dignement cette année. La Fête de la Pomme est organisée dans le but de vous faire découvrir notre beau village, de promouvoir nos excellents artisans et nos bons produits locaux, dans un esprit festif et didactique. Merci de continuer à soutenir nos producteurs en vous rendant directement chez eux ou en faisant appel à eux", indique l'organisation sur sa page Facebook.

Les membres de la Jeunesse rongycienne donnent rendez-vous au public le dimanche 6 novembre à l’occasion de la Marche des gourmands.