Les jets d'eau de la Grand-Place de Tournai sont de retour après deux d'absence !

Des températures élevées sont encore attendues au cours de la semaine. Les petits mais aussi les grands attendent avec impatience le retour des jets d’eau propulsés du sol de la Grand-place de Tournai pour se rafraîchir.

Les jets d'eau de la Grand Place étaient à l'arrêt depuis le printemps 2020. "Nous ne les avions pas activés afin de pouvoir répondre à la demande des commerçants de l'HORECA de la Grand Place qui souhaitaient étendre leur terrasse durant la période du Covid", explique Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers.

Accessibles dès ce lundi

"Lorsque nous avons fait l’entretien et préparé la remise en route au début de cette année 2022, nous avons été confrontés à deux problèmes. L’alimentation électrique des machines se faisait au départ de la Halle aux draps, en travaux. Nous avons dû attendre que la cabine haute tension soit renouvelée. De plus, lors de la mise sous tension, une pièce électronique, le variateur, a été endommagée. Celle-ci a de suite été commandée. Elle vient d’être réceptionnée et installée. J’ai demandé à ce que nous relancions les fontaines dès ce lundi".

Les fontaines fonctionnent en circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau est continuellement récupérée. Ceci contribue à une gestion optimale de l'eau, ce qui est bon d'un point de vue écologique et économique. "Je peux également vous indiquer que les grilles d'évacuations du système des fontaines ont été également remplacées", conclut le mayeur.

Les jets d’eau de la Grand-Place sont en marche du lundi au vendredi de 08h00 à 22h00 et le week-end selon les activités, festivités, marchés.