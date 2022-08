Année record dans le soutien au développement des PME en Wallonie picarde

Au total des cinq dernières années, le nombre de dossiers étudiés et acceptés a plus que doublé.

Wapinvest a beau figurer comme un Petit Poucet dans le paysage des Invest publics au sud du pays, la vitalité économique de la Wallonie picarde et la réactivité de sa petite équipe ont permis d’engranger des résultats record pour cet exercice 2021-2022, clôturé à la veille des vacances. Ainsi, près de 28 millions d’euros (+47% par rapport à l’exercice précédent) ont effectivement été libérés dans le cadre de 152 dossiers d’investissement, dans un contexte économique fortement marqué par le Covid et la crise russe.

Au total des cinq dernières années, le nombre de dossiers étudiés et acceptés a plus que doublé, tandis que les montants libérés ont été multipliés par trois ! Bien entendu, si les bons résultats de Wapinvest constituent un témoin d’une volonté d’entreprendre et d’investir, ils sont aussi le reflet des besoins nés de la crise sanitaire et du récent conflit russo-ukrainien. Les douze derniers mois n’ont en effet pas été de tout repos sur ces deux fronts. Avec des répercussions concrètes sur le terreau économique de Wallonie picarde.

Difficultés d'approvisionnement, prix des matières premières en hausse, marchés affectés, consommation en berne… "Nous avons injecté pour près de 11,3 millions d'euros en fonds de roulement dans ces PME, et accordé près de 200 moratoires, au cas par cas, pour soulager nos entreprises d'une charge d'emprunt en moyenne durant quatre mois", illustre ainsi David Naessens, Directeur général de l'Invest de Wallonie picarde.

Agroalimentaire, numérique, logistique…

Ensemble avec le numérique, les secteurs agroalimentaire et logistique représentent bon an mal an près de 20% des interventions de Wapinvest en faveur des PME. La Wallonie picarde affiche ainsi par exemple un secteur brassicole qui fait florès depuis des lustres -et une densité de brasseries au km2 inégalée, avec 24 enseignes et plus de 170 étiquettes différentes.

Pas étonnant dès lors que nombre d’entre elles figurent dans les tablettes de Wapinvest, à l’instar de la Brasserie Caulier . L’entreprise familiale bénéficie cette année d’une intervention à hauteur de 2 millions d’euros pour financer l’extension de ses installations péruwelziennes, et tripler sa capacité de production à l’horizon 2025 – le succès de la Paix Dieu n’étant pas étranger à cette croissance.

Wapinvest a également participé au financement de la construction de la brasserie ultramoderne Les Brasseries de Flobecq.

Autre signe de la forte présence agroalimentaire sur le territoire wallon picard, et dans la stratégie de Wapinvest, l’entrée au Conseil d’Administration de cette dernière d’Arnaud Bonnel (Food n’Joy - Mouscron), tout frais président de la FEVIA Wallonie - Fédération de l’industrie alimentaire, qui vient étoffer les compétences multidisciplinaires déjà présentes en finance, économie, numérique, transmission d’entreprises... Sur un autre plan, forte d’une situation géographique et de nœuds autoroutiers centraux, le territoire constitue un véritable hub logistique au cœur de l’Europe, avec des objectifs de durabilité et de multimodalité qui ont d’ailleurs été rappelés en juin lors d’un événement coorganisé avec Logistics in Wallonia, Entreprendre.wapi et la CCIWapi.

Hausse des prises de participations

A côté de l’activité crédits sous toutes ses formes (d’investissement, de fonds de roulement, subordonné, …), les prises de participation constituent l’autre cheval de bataille de l’Invest, qui souhaite développer encore davantage ce versant moins connu de ses interventions. Les 750.000 euros ainsi injectés au cœur de la récente levée de fonds de 12 millions d’euros de MySkillCamp3 (plateforme innovante d’apprentissage en ligne, fleuron numérique en Wapi), ou de Botalys4 (ferme hydroponique verticale brevetée pour la culture de plantes médicinales de grande pureté) en témoignent.