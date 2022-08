Fonds Chauffage : le CPAS de Tournai joue un rôle essentiel

Avec l’augmentation des prix de l’énergie, la Présidente du CPAS de Tournai, Laetitia Liénard, rappelle que l’institution joue un rôle essentiel dans l’attribution des aides supplémentaires proposées par l’ASBL Fonds social Chauffage en faveur des personnes qui se trouvent dans une situation financière difficile.

En effet, le Centre Public d’Action Sociale est seul habilité à prendre une décision sur les dossiers individuels qui lui sont soumis. Il vérifie si la personne qui sollicite l’aide du Fonds appartient à l’un des groupes concernés, si elle utilise bien un des combustibles concernés, si elle répond aux conditions de revenus.

Qui peut bénéficier des mesures d’aides proposées par le Fonds social Chauffage ?

- Les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité.

- Les personnes aux revenus limités.

- Les personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

Les nouvelles mesures

Pour les utilisateurs de gasoil de chauffage ou de gaz propane, le montant maximal de l’allocation est passé de 20 à 36 centimes par litre pour les livraisons faites à partir du 1er juillet. La quantité maximale pour laquelle une indemnité est accordée est augmentée de 1 500 à 2 000 litres par an. L’allocation maximale par ménage est de 720 €.

- Pour les ménages qui se chauffent avec du gasoil de chauffage ou du pétrole lampant (type c), acheté à la pompe en petites quantités ou en bidons, l’allocation forfaitaire est passée de 210 € par an à 456 € par an.

Comment faire ?

Les personnes qui pensent pouvoir bénéficier du soutien du Fonds social Chauffage doivent s’adresser au CPAS de leur commune dans les 60 jours suivant la date de livraison du combustible.

Attention, ne sont pas concernés par les aides du Fonds social Chauffage : le gaz naturel/de ville, l’électricité, le gaz propane/butane en bouteille, le pellet, le bois et le charbon.