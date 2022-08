Team Action Climat (TAC) de Tournai fait sa vélorution !

Le but de la vélorution est multiple et chacun peut s’y retrouver.

Ces dernières années, Tournai a été le théâtre de diverses mobilisations liées aux enjeux climatiques et environnementaux. Les crises environnementales sont au centre des préoccupations des jeunes et la crise sanitaire a accéléré ce phénomène. Les jeunes veulent se faire entendre, s’engager et agir.

C’est pourquoi, la Team Action Climat (TAC) de Tournai, composée de jeunes accompagnés par le Ciep du MOC Wallonie picarde et Infor’Jeunes Tournai et, soutenus par le SAS HO, Port’Ouvertes, les JOC Tournai et la Ville de Tournai, s’attèle à organiser différentes actions, afin de sensibiliser un maximum de monde et réfléchir à la mise en place d’actions concrètes à Tournai. C’est dans ce cadre-là que la Team Action Climat organise ce vendredi 26 août 2022 une vélorution, suivie d’une soirée concerts à Silex.

La Vélorution est une coïncidence organisée. Cela se passe lorsque des cyclistes se retrouvent au même moment, à la même heure et décident de rouler ensemble pour un petit bout de chemin. Le but est de promouvoir les déplacements à vélo dans la ville.

Le but de la vélorution est multiple et chacun.e peut s’y retrouver : augmenter le nombre de cyclistes dans la ville, militer pour plus d’aménagements pour les cyclistes, créer un espace sans voiture dans le centre de la ville, profiter d’une promenade à vélo en toute sécurité, grâce à l’effet de masse, s’amuser, rencontrer des ami·e·s ou encore créer une vision ou une expérience d’un futur possible.

Le parcours de 6,5km a été réalisé suite à un sondage sur les points forts et les points faibles en matière de mobilité douce à Tournai. Le départ collectif s'effectue à 17h30 à la Place Saint-Pierre.