Vélopolis : le Centre de Mouscron à l'honneur Mouscron Ce dimanche 28 août signe le retour du "Vélopolis" de la Police de Mouscron. L'occasion de redécouvrir la ville sur deux roues et en sécurité. Louis Vandendriessche

Non, le Tour de France n’a pas été décalé fin août et non, il ne passe par Mouscron. Si ce dimanche, vous apercevez un grand nombre de cyclistes dans le Centre, c’est normal : la Police de Mouscron organise sa 17e édition du "Vélopolis". Comme chaque année, un circuit familial d’environ 15 kilomètres (17 cette année)...