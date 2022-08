Achèvement de la N56 : Henry persiste et signe

La parlementaire wallonne Mathilde Vandorpe (Les Engagés) suit avec attention le dossier de la N56, bloqué par le ministre Ecolo Philippe Henry. Elle avait adressé une nouvelle question écrite au ministre, en juin dernier. Rappelons qu’il s’agit de finaliser la N56 entre la N57 (chaussée de Renaix) et la N42 (chaussée de Grammont) afin de faciliter le passage des poids lourds vers les carrières et le trafic de transit vers la Flandre .

En ce sens, le dossier intéresse sans doute une société comme Colruyt dont un centre logistique est installé à Ollignies. Le "statut" du boulevard Schevenels et de la chaussée de Grammont pourrait en outre être modifié afin de faire une plus grande place à la mobilité douce (que le ministre Henry affirme parfois vouloir promouvoir).

"Début de cette année, je rencontrais les élus locaux qui déploraient le maintien et l'absurdité de cette décision", indiquait Mme Vandorpe. "Je le lui rappelle : ce n'est pas une nouvelle route, mais bien l'achèvement d'un projet antérieur à sa législature." Elle rappelait des propos d'Elio Di Rupo laissant penser à une porte encore ouverte. Elle s'intéressait à des études en cours, après la fermeture partielle d'un tronçon de la route de Frasnes.

"Le gouvernement wallon dans son ensemble a décidé en 2019 de ne pas reprendre la finalisation de la liaison entre la N42 et la N57 dans le Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous" répète le ministre Ecolo dans sa réponse. "Il ne s'agit donc pas de ma seule décision, mais celle des trois partenaires de la majorité, sur base d'un objectif climatique affirmé de réduire notre dépendance à la mobilité individuelle utilisant la voiture et de réorienter massivement les moyens, outre l'entretien du réseau, sur le déploiement de l'offre d'infrastructures alternatives. Il n'est donc pas prévu de revoir cette décision."

"À la suite de la réunion qui s'est tenue à l'administration de Lessines avec mon cabinet en 2020, j'ai demandé à mon administration d'organiser une CPSR afin d'étudier la problématique rencontrée sur la chaussée de Frasnes ", poursuit Philippe Henry. "Lors de cette réunion, la mise en sens unique de la route avait déjà été évoquée."

"La proposition qui a été faite par la Ville suite à cette CPSR a été validée par mon administration ; je ne peux que me réjouir que sa mise en œuvre rencontre pleinement les demandes des riverains de la RN529 et ce, vu la non-finalisation du contournement. À ce stade, il n'est pas prévu d'autre solution tant que la phase de test n'est pas terminée et que les conclusions définitives ne sont pas tirées."

F.H.