"Le Sauvage n’a rien de raciste"

Événement festif, la Ducasse d’Ath attire chaque année des milliers de spectateurs. Victime du coronavirus, elle est de retour cette année pour être célébrée de manière traditionnelle. En plus du mythique combat de David contre Goliath, des chars allégoriques et des groupes folkloriques déambulent au sein de la cité des Géants. Parmi eux, on retrouve le Sauvage qui traverse la ville sur la barque des "Pêcheurs napolitains". Cette figure emblématique de la Ducasse d’Ath (inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco) a, ces derniers jours, suscité un vaste débat. Certains l’accusant notamment de blackface et de racisme. La Ville de la cité des Géants a donc fait savoir que le Sauvage sera démuni de ses chaînes et de son anneau lors du célèbre événement, débutant ce week-end.

Pour une partie de la population athoise, cette décision reste incompréhensible et touche par la même occasion au folklore. Photographe durant la Ducasse, Kyllian désapprouve ce débat autour du Sauvage. "Ce personnage n'a rien de raciste et est membre de la Ducasse depuis de nombreuses années. Elle sera pour ma part, en partie gâchée", confie le jeune homme. "J'ai toujours connu le Sauvage avec ses attributs. Le fait qu'il ne les possède plus, cela sera différent pour de nombreux Athois." D'après le maïeur, Bruno Lefebvre, le Sauvage n'est absolument pas un personnage à caractère raciste. "Les habitants en témoignent d'ailleurs chaque année. Cela nous attriste beaucoup d'entendre le contraire. Nous sommes plutôt dans un esprit festif et folklorique". Selon nos confrères du Nord Éclair, "certains haut placés ont fait savoir au bourgmestre que la décision de retirer les chaînes et l'anneau du Sauvage avant le départ du cortège n'était pas un geste assez fort".

" Si certains estiment que le blackface est problématique, alors cela doit être repris par les instances supérieures. Si on décide que le Sauvage relève du racisme et si c'est interdit par la loi, alors la Ville d'Ath prendra d'autres dispositions ", poursuit Bruno Lefebvre. Le maïeur en est convaincu, la Ducasse se fêtera comme elle se doit. "Ce n'est pas par plaisir que cette décision (retirer les attributs du Sauvage) a été prise. Toutefois, nous voulions éviter d'éventuelles manifestations. Nous faisons tout pour que l'événement reste un moment festif, familial et convivial", conclut Bruno Lefebvre.