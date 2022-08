Les écoles de Wapi se préparent à une rentrée sans covid: "On ne va pas s'en plaindre"

La rentrée des classes se fera normalement pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Les vacances terminées, la rentrée scolaire c'est déjà ce lundi pour les élèves de maternelle et du primaire. Pour les enseignants et les directions, cette rentrée des classes s'est bien entendu préparée à l'avance: réunions, rangements et autres préparatifs.

Mais elle est surtout marquée par l'absence de mesures liées au coronavirus. On en a terminé avec les masques buccaux qui cachent les visages et les règles de distanciation. La rentrée des classes se fera donc normalement pour le plus grand bonheur des petits et des grands...en espérant que cela dure.

"On ne va pas s'en plaindre", précise Catherine Chevalier, Préfète à l'Athénée Royal Lucienne Tellier d'Anvaing. "Il faut toutefois, s'attendre à d'éventuels changements au cours de l'année". L'établissement laissera tout de même à la disposition des élèves du gel hydroalcoolique. "Cette rentrée 2022 sera beaucoup moins stressante sans les mesures", confie Isabelle, institutrice maternelle. "Je continuerai à proposer du gel aux enfants. Il est toujours important de se protéger soi-même et les autres. Pour eux, respecter les règles d'hygiène est devenu une sorte de mécanisme".

Obligés de revenir à l'école après le 15 août, les directeurs étaient les premiers à retourner dans leur établissement scolaire. "C'est toute une organisation les quinze jours avant la rentrée. Nous établissons les groupes classes, les horaires et préparons aussi les documents à distribuer".

Le bâtiment étant en cours de rénovation, l'équipe a dû revoir tout l'agencement. "Nous avons réadapté le site avec notamment une nouvelle entrée à l'arrière de l'établissement, des travaux de peinture ou encore le déplacement du local des éducateurs", poursuit Catherine Chevalier. Malgré toute cette organisation préalable, la rentrée des classes engendre toujours un réel engouement chez les professionnels de l'enseignement. "Nous sommes impatients de revoir les élèves après deux mois".

Un nouveau calendrier scolaire

Même si le coronavirus semble être de l'histoire ancienne, la rentrée 2022 restera marquée par l'application du nouveau calendrier scolaire. Ainsi, les congés de Toussaint et de Carnaval seront portés de une à deux semaines, tandis que les vacances d'été seront ramenées à 7 semaines. "Tout changement crée des craintes", relève Catherine Chevalier. "Mais pour ma part, les élèves vont rapidement s'habituer. Et passer d'une à deux semaines de vacances, permettra aux jeunes d'être davantage reposés avant un retour sur les bancs de l'école".



Pour Isabelle, ce changement risque d'être assez perturbant. "C'est perdre une habitude qui restait bien ancrée auprès des enfants. Il faudra du temps pour se mettre dans le rythme. De plus, selon moi, deux semaines de vacances semblent assez conséquentes surtout pour les enfants qui ne travaillent pas régulièrement à la maison. Ils risquent de perdre certains acquis", conclut l'enseignante.