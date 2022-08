Tournai: il vend de la drogue pour la première fois et se fait arrêter

Trois personnes se trouvaient sur le banc des accusés ce jeudi matin au tribunal correctionnel de Tournai. Magalie, Ali et Julie (prénoms d'emprunt) sont poursuivis pour détention, vente de cocaïne et d'héroïne au sein d'une association de trafic de drogue.

Magalie, toxicomane depuis de nombreuses années, a notamment mis à disposition son logement aux vendeurs de mars à avril 2022. "Je reconnais les faits", a-t-elle expliqué à la barre. "J'ai fait une petite déprime à la suite du décès de mon mari et je suis malheureusement tombée dans ce vice. En échange, je recevais ma consommation personnelle".





A seulement 23 ans, Julie, a avoué se procurer la drogue en France avant de la faire parvenir aux dealers. "Je gagnais 50 à 150 euros par jour. A cette époque, je consommais du cannabis. J'ai fait de mauvaises rencontres qui m'ont impliquée dans le milieu".





Tout aussi jeune, Ali a voulu obtenir de l'argent facile. Toutefois, lors de sa première vente dans le centre-ville de Tournai, le 8 avril 2022, il se fait interpeller par la police. Ne voulant pas en découdre, les chefs de la bande l'ont fait revenir au même endroit avant d'être dénoncé par des riverains.

Le représentant du ministère public a requis une peine de prison de 18 mois à l'égard de Magalie et 37 mois pour les deux autres prévenus.

"Ma cliente avait une situation financière et sociale compliquée", a précisé l'avocate de Julie. "Depuis le premier jour de son interpellation, elle est en aveu. Tombée dans un engrenage, elle souhaite aujourd'hui, reprendre sa vie en main". Un sursis probatoire a été sollicité.





"Ce sont des dossiers devenus complètement banals à Tournai", s'est exclamé Me Rivière, conseil d'Ali. "On ne se demande même plus comment on peut en arriver là. Les responsables de ces trafics, les bandes Rapido ou encore Freezer ne sont même pas capables de vendre leur saloperie eux-mêmes et doivent faire appel à des personnes fragilisées. Pour impressionner une fille, mon client a bénéficié de la voiture d'un membre de la bande. Victime d'un accident, il a dû rembourser la voiture. On lui a clairement déclaré d'aller sur le terrain pour rembourser ses dettes". Un sursis a été sollicité à l'égard du jeune homme. Le jugement sera prononcé le 8 septembre.