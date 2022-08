David a terrassé Goliath à la Ducasse d'Ath

Annulée en 2020, réduite l'an dernier pour cause de pandémie, la Ducasse d'Ath a repris ses droits.

Ce samedi après-midi, le berger David a terrassé le géant Goliath, sous les ovations de la foule. La ducasse a débuté vendredi soir sur la place de l'Esplanade par le grand prix du Mayeur de tir à l'arc, puis par la sortie du géant Tirant et le concert de carillon de Julien Govoorts.

La soirée s'est clôturée par le brûlage des "marronnes" du géant Goliath, une tradition locale créée en 1986. Cette manifestation consiste à mettre le feu au pantalon du futur époux, la veille de son mariage.

Les festivités se sont poursuivies samedi midi par le tintement du bourdon de l'église St-Julien. Cette sonnerie marque le début officiel de la ducasse. En milieu d'après-midi, escortés par les groupes des Bleus et devant des milliers de spectateurs, le géant Goliath et sa dame se sont rendus en dansant de l'Hôtel de Ville à l'église St-Julien où a été célébré le mariage de Monsieur et Madame Goliath. Vers 17h00, les nouveaux mariés sont retournés vers l'Hôtel de Ville où le petit berger David a affronté le géant philistin.

Cette année, le rôle de David était interprété par Antoine Quittelier, un garçon âgé de sept ans et demi. Avant que ne débute le combat, l'enfant et le géant se sont invectivés via un dialogue appelé le "Bonimée". Ce jeu est inspiré par un texte du poète français Guillaume Salluste du Bartas daté de la fin du 16e siècle.

Très calme, Antoine a réussi à terrasser le géant Goliath pour la plus grande joie des Athois. Le petit berger ayant remporté le combat, les deux géants ont alors entamé leur danse, comme le veut la tradition. En soirée, après le concert de ducasse joué par la Royale Fanfare Union St-Martin, le groupe du Canon du Mont Sarah se déplacera dans les rues de la ville avec des flambeaux. Évoquant la révolution belge de 1830, les participants animeront les rues en chantant un air de la "Muette de Portici".

Dimanche, la ducasse débutera par le concert de carillon de Chantal Mollet (08h00), puis le cortège démarrera de la gare (9h45), fort de sept géants, huit chars allégoriques (L'Aigle à deux têtes, Samson, Ambiorix, Mademoiselle Victoire...) et de groupes historiques. Il traversera la ville dans un sens le matin et dans l'autre l'après-midi.

Parmi les figurants, le "Sauvage" sera bien présent, acteur du cortège folklorique créé en 1873. Au centre d'une polémique depuis quelques années, pour cause de "blackface", il est maintenu dans le cortège mais sans certains de ses attributs habituels, ses chaînes et son anneau au nez.

Lundi matin, les géants promèneront en ville avec leurs porteurs qui recevront les remerciements de la population. L'après-midi, le public assistera à l'envol de montgolfières à l'Esplanade (18h00).

Chef-d'œuvre classé au patrimoine oral et immatériel de l'humanité depuis 2005 par l'Unesco, la ducasse attire chaque année des milliers de spectateurs.