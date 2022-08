Bilan d'été mitigé pour les agences de voyages en Wapi

La cloche de la rentrée des classes a sonné, il est l'heure pour les professionnels du tourisme de faire le bilan de l’été 2022. Après deux ans marqués par la pandémie de covid-19, les adeptes de voyages ont pu de nouveau remplir leurs valises.

Cette année, les agences de voyages ont sans aucun doute été impactées par la guerre en Ukraine où les bombardements entraînent toujours de nombreuses victimes. Ce conflit, qui se manifeste à nos portes, a engendré un sentiment de peur auprès de certains voyageurs, évitant ainsi les pays à proximité de l'Ukraine. Fort heureusement, les agences de voyages ont la possibilité de rediriger leurs clients vers d'autres destinations.

De plus, pour de nombreux voyageurs, les vacances avaient pour le moins que l'on puisse dire, mal commencé. Des grèves ont effectivement touché le secteur aérien causant de multiples annulations au sein des compagnies Ryanair ou Brussels Airlines. Les pilotes, hôtesses et stewards réclamaient par ailleurs, de meilleures conditions de travail et financières.

Du côté de la Cité des Géants, l'agence de Voyages Ath Shopping dresse un bilan plutôt mitigé. "Comme le prix des vacances a fortement augmenté, les personnes ont beaucoup moins réservé et ont opté pour d'autres activités moins chères. Après, certains ont voulu mettre le budget en n'étant pas partis pendant deux ans à cause du coronavirus", indique la responsable. "Nous avons tenu à prévenir les voyageurs que leur budget vacances allait passer à 1 100/1 200 euros par personne pour une semaine".

"Difficile d'établir un pourcentage, mais les réservations ont été moins nombreuses cet été notamment à cause de l'inflation", explique une agence de voyages dans le tournaisis."Certes, les citoyens voulaient partir mais avec un budget moins conséquent. Ils ont donc réduit leur temps de voyage".

Toutefois, pour le voyagiste TUI, cette saison 2022 a été une réelle surprise. "Les vacanciers belges ont été nombreux à concrétiser leurs projets de voyages jusqu'alors en suspens. TUI a enregistré une croissance de 70 % du nombre de réservations pour des vacances en avion par rapport à l'été 2021".

Les vacances en voiture n'étaient pas en reste, avec une hausse de 38 % des réservations par rapport à 2021. Là encore, les destinations les plus prisées restent dans la lignée des années précédentes (France, Autriche ou encore l'Espagne. "Comme pour les vacances en avion, les disponibilités en dernière minute de ces pays étaient aussi limitées et de nombreuses familles ont dû revoir leurs plans. Le budget moyen par personne était donc également plus élevé : de 446 euros par personne en 2019 à 542 euros cet été."

En choisissant des destinations ensoleillées comme l'Espagne, la Grèce où les îles Canaries, les vacanciers ont tourné le dos aux pays comme la Tunisie ou la Turquie afin de privilégier l'Europe. "Avec le conflit russo-ukrainien, les clients ont eu tendance à éviter les pays proches de la zone de guerre. A savoir qu'à l'accoutumée, ces pays ne rencontrent pas beaucoup de succès. Certains sont partis en Bulgarie mais cela reste très minoritaire", poursuit la professionnelle.

Par chance, cette petite agence de voyages n'a pas été affectée considérablement par les grèves annoncées début de l'été. "Nous avons eu quelques annulations mais cela se compte sur le doigt d'une main. De plus, nous ne travaillons pas avec la compagnie Ryanair, ce qui explique cela".

Autre constat, les belges ou en tout cas, les athois préfèrent partir au mois de juillet. "De manière générale, ils réservent à partir du 15 juillet. Ducasse oblige, ils veulent à tout prix être rentrés pour cet événement incontournable. Enfin, partir au moins d'août reste relativement plus cher qu'en juillet', conclut la responsable.