Tournai: le retour des chantiers !

La rentrée scolaire rime également avec le retour des travaux. Laurence Barbaix, échevine des Travaux au sein de la Cité des Cin Clochers a tenu à informer les citoyens. Ainsi, du 24 août au 2 septembre, Ores effectuera des travaux de raccordement au Boulevard des Déportés (angle Victor Carbonnelle et angle carrefour des Volontaires).

Du 29 août au 14 septembre, des travaux de raccordement gaz et /ou électricité seront entamés rue As Pois 10. Une partie de la rue sera barrée du 30 août au 1er septembre suite à la traversée de voirie.

Du 30 août au 2 septembre, le quai des Vicinaux (entre la rue Auguste et Fernand Dufour et la rue Fernand Pennequin) sera inaccessible pour cause de réalisation par la Ville de Tournai de la piste cyclable.

Le 29 et le 31 août, nouvelle pose de grue à la rue de la Citadelle de 6h à 18h. Comme à l'accoutumée, la partie de la rue entre la rue Allard l’Olivier et la rue de Barges sera barrée et une signalisation adéquate placée.

Aussi dans les villages ...

Ores effectuera : du 23 août au 23 septembre, le remplacement de poteaux et pose de câbles aériens à Béclers, Bas chemin et à Maulde, rues de Froidmanteau et des Petits Bois; du 5 septembre au 7 octobre, elle procédera à l’extension du réseau, chaussée de Douai (carrefour rue Croix de Pierre) à Willemeau et du 5 au 21 septembre, elle effectuera des travaux de branchement de nouveau compteur gaz, rue du Mont Garni 44B à Froyennes. Une déviation sera placée à hauteur de ces divers travaux empiétant sur la voirie.

A partir du 29 août, pour une durée de 200 jours ouvrables (hors intempéries), la SWDE remplacera des conduites d’eau et raccordements à la rue des Déportés d'Havinnes. Une déviation à hauteur des travaux sera installée.

Entre le 1er et le 9 septembre, la Ville réalisera les travaux d’enduisage des rues René Lefebvre et Louis Pion. Une journée complète de fermeture de voirie sera prévue. S'ensuivra l'enduisage de la Drève du Marais à Froyennes, entre le 1er et le 16 septembre. A la fin des enduisages et ce, durant un mois, la vitesse autorisée ne sera pas supérieure à 30 km/h pour éviter les projections de gravillons.

Enfin, du 5 au 9 septembre, des travaux de réfection de trottoir rue du Moulin 24 à Froyennes et des travaux de raccordement à l’égout, rue des Morts 12c à Lamain empièteront légèrement sur la voire.