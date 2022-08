Plus de 6 000 personnes attendues à la ducasse de Bon-Air

Libérée des contraintes sanitaires, la ducasse de Bon-Air va pouvoir célébrer pleinement sa 10eédition, qui sera à vivre dès ce jeudi sur la place Albert Ier. "On a essayé de composer un programme varié et intergénérationnel, ce qui a toujours été notre credo. Thé dansant, course à pied, jeux populaires pour enfants, concerts, tournoi de pétanque…, autant d’animations qui nous permettront de toucher les plus jeunes comme les adultes ou les aînés", explique Delphine Chavalle, qui a repris au début de l’année la présidence du comité de Bon-Air Renouveau. On serait bien en peine de vous livrer le programme, de manière exhaustive, compte tenu de la pléthore d’activités (une trentaine) réparties sur les 4 jours de festivités.