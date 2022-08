Récolter à perte ou laisser les fruits pourrir ? Le dilemme des Vergers de Barry

Les factures d’énergie ne cessent de gonfler et continuent à mettre en péril certaines PME. C'est notamment le cas des Vergers de Barry, qui a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

La situation est effectivement loin d'être toute rose pour ces professionnels du secteur. Alors que les conditions climatiques ont fortement impacté les récoltes, les ennuis se poursuivent avec le coût de l'énergie. Samedi dernier, Guillaume Mahieu, le propriétaire des Vergers de Barry a publié un message alarmant à destination des citoyens et des personnalités politiques.

"Hier soir, j'ai rallumé le frigo, rempli à moitié de poires conférences. Comme chaque année à pareille époque, la mise en route de la centrale frigorifique fait monter notre consommation électrique en flèche", indique le responsable de l'exploitation fruitière de Tournai.

En 2020, un mégawattheure coûtait pour l'entreprise environ 60 euros. L'année dernière, le même megawatt/h était passé à plus de 200 euros alors qu'aujourd'hui, il tourne autour de la somme de 800 euros. "Sachant que l'on consomme environ 80 Mégawatt par an, le calcul est vite fait. L'augmentation par rapport à l'année dernière de la facture énergétique sera d'environ 50000 euros. Ajoutez à cela les indexations, les hausses de tous les intrants, etc et la messe est dite".

Récolter à perte ou laisser pommes, poires et autres fruits pourrir sur place ? C'est la question que se pose aujourd'hui Guillaume Mahieu, actuellement en pleine récolte. Les vergers de Barry, comme d’autres producteurs, sont dans l'obligation de conserver une partie de leur récolte dans les frigos durant plusieurs semaines pour arrêter le mûrissement des fruits et les vendre progressivement l'hiver.

25 équivalents temps plein menacés

Soutenu par de nombreux internautes ( sa publication a été partagée plus de 35 000 fois), le propriétaire des Vergers de Barry attend un geste des personnalités politiques.

"Il est tout simplement impossible pour une PME comme la nôtre de supporter de tels surcoûts. J'ignore ce que font nos politiques à ce jour, mais on aura besoin de plus qu'un effet d'annonce du Premier ministre sur les dix prochaines années pour s'en sortir", poursuit Guillaume Mahieu. Effectivement, Alexander De Croo a récemment prédit lors d'une visite à Zeebruges, des temps économiques compliqués: "les cinq à dix prochains hivers seront difficiles". Des déclarations loin d'être joyeuses...

En plus de la récolte, c'est également 25 équivalents temps plein qui sont menacés. Ce mercredi, se tiendra un comité de concertation pour faire face à la hausse des prix de l’énergie. Les citoyens et l'ensemble des entreprises espèrent des mesures et solutions afin que l'approche de l'hiver soit moins morose.

"Sachez que nous ne restons pas inactifs, nous recherchons des solutions adaptées à la crise, qui nous permettront de sortir au mieux de cette situation qui est celle, malheureusement, de nombreuses personnes en Belgique. Chaque personne qui a un compteur électrique chez lui doit se poser la même question", conclut la PME.