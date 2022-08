Tournai: le chantier du Pont des Trous se poursuit malgré quelques désagréments ...

La modernisation du Pont des Trous se poursuit. Les ouvriers sont effectivement occupés à poser les lourdes dalles de pierre bleue qui revêtiront la promenade bordant l'Escaut, en rive droite et en amont du Pont des Trous.

Sur le quai des Vicinaux, une partie de la voirie (la plus proche du pont Delwart) a déjà été bétonnée, tandis que l'entreprise prépare la sous-fondation et le coffre sur la jonction avec le quai Sakharov. Le ferraillage (en vue de la réalisation prochaine des bétons imprimés) est en cours d'achèvement sur la rampe piétonne qui descendra du quai Sakharov vers le quai des Vicinaux.

Enfin, sur les gradins à l'aval du Pont des Trous, on distingue les premiers bancs en bois qui seront fixés sur les marches de béton blanc.

Sous les arches latérales, de part et d'autre du Pont des Trous, les coffrages en bois ont été enlevés et laissent désormais apparaître l'appareillage de pierres. Au sol, les ouvriers poursuivent l'adaptation des moellons, et sur l'ouvrage la pose des pierres de frise et la couverture de l'intrados de l'arche centrale.

Au centre de la coursive, le ferraillage des voiles de tympans prend forme : il s'agit des futurs murs de la coursive et de leurs meurtrières, dont on distingue la silhouette derrière les échafaudages sur la façade amont du pont. Le passage intérieur sous la tour de la Thieulerie (rive droite) est lui en cours de nettoyage.

Travaux retardés à la suite d'un vol de planches

L'entreprise réalise actuellement les finitions sur le belvédère en bois exotique qui prolongera le tablier du pont Delwart : coupe de l'alignement de planchers, préparation des fixations pour les poteaux des garde-corps et de la main courante...

A noter que les opérations ont été considérablement retardées en raison du vol d'une importante quantité de planches qui étaient stockées sur le site avant leur pose. "Il aura donc fallu repasser une commande, faire réceptionner (contrôle qualité) les planches auprès du SPW, et désormais les préparer avant leur installation : en plus d'être rabotées, les planches sont en effet rainurées et ces deux rainures sont remplies d'une résine antidérapante pour éviter les glissades par temps humide ou verglacé", explique Scaldis Tournai en charge de la communication du chantier.

Sous d'intenses chaleurs à nouveau ce mardi, les ouvriers ont poursuivi le dallage en pierre bleue le long du Ravel en rive droite, et des bétonnages (béton désactivé) le long de la partie haute du quai Sakharov, et du quai des Vicinaux (bétons imprimés, intégrant le profil du filet d'eau). A la jonction de ces deux voiries, les bordures sont posées et laissent désormais apparaître le profil et le tracé du carrefour.