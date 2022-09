Carnaval de Tournai: les festivités approchent

Après trois annulations à cause du coronavirus, le Carnaval de Tournai fera son grand retour les 16, 17 et 18 septembre. Les amoureux du folklore et des festivités ont certainement déjà trouvé le costume adéquat pour célébrer les festivités. Cette année, hors de question pour la Cité des Cinq Clochers de voir la vie en noire ... Elle sera plutôt en rose puisque le thème déjà choisi au mois de mars s’intitule: Réveillez les potos roses !

Plus question (pour l'instant), que la crise sanitaire vienne encore mettre des bâtons dans les roues. "Les préparatifs avancent bien", déclare Mathieu, bénévole au sein de l'ASBL Carnaval Tournai. "Les bénévoles et les confréries sont motivés comme jamais. Sans administratrice, cela reste toutefois plus difficile à gérer".

Le lâcher de ballons remplacé

Comme à l'accoutumée, les festivités débuteront avec le traditionnel Big Big Bang le vendredi soir, l'apéro organisé par les Berlous, le repas du samedi midi, la Mascarade, le lancé des Pichous, les événements du crépuscule, le Bal à fond et le tour des cafés du dimanche après-midi. "Même si l'événement se tient en septembre, cela n'enlèvera en rien la magie du Carnaval. Cela fait plus de deux ans que les Tournaisiens attendent avec impatience les festivités. Nous nous attendons peut-être à moins de monde avec le retour à l'école ou certains départs en vacances".

La Hall aux Draps étant en travaux depuis plusieurs semaines, les activités normalement prévues se dérouleront sous chapiteau à la Place Reine Astrid. Pour l'ASBL, ce changement n'aura aucun impact. "Tout est une question d'organisation", poursuit Mathieu. Assez confiants, les bénévoles précisent toutefois que le lâcher de ballons sera remplacé par un lancer de bonbons pour des raisons écologiques.

L'ASBL annonce déjà le retour du traditionnel Carnaval 2023 le week-end du 17-18 mars. Un challenge donc pour les bénévoles d'organiser deux carnavals en l'espace de six mois. "Les deux événements se ressembleront beaucoup, cela sera une sorte de copier/coller", conclut Mathieu avec énormément d'impatience.