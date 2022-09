L’UCL et la Fondation Roi Baudouin mènent ce 28 octobre le tout premier dénombrement à Tournai du sans-abrisme et de l’absence de chez-soi.

Journée de lancement du dénombrement du sans-abrisme et du sans chez-soi: "De plus en plus de personnes ont des difficultés pour se loger à Tournai"

Depuis 3 ans, grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, des chercheurs des universités de Louvain (UCL et KUL) procèdent au dénombrement de personnes sans-abri et sans chez-soi en Belgique. Cette année, c’est au tour de la Communauté germanophone, du Brabant wallon et… de Tournai de faire l’objet de cette étude.

Avec la collaboration du Relais Social Urbain de Tournai, du CPAS et de la Ville de Tournai, le dénombrement aura lieu le 28 octobre 2022 et les données collectées seront présentées au printemps 2023.

Un besoin de chiffres harmonisés

Le sans-abrisme et l’absence de chez-soi recouvrent des situations diverses : dormir en rue, en abri d’urgence, en maison d’accueil, chez des amis ou de la famille, dans un logement sans équipement de base comme le chauffage mais aussi en départ d’un séjour à l’hôpital ou menacé d’expulsion sans avoir de solution de logement, …

"On le voit depuis une dizaine d'années à Tournai, de plus en plus de personnes ont des difficultés pour se loger. Et ça s'est aggravé avec la crise sanitaire, économique et sociale liée au covid : de plus en plus de personnes deviennent précarisées", explique Laetitia Liénard, présidente du CPAS.

Des jeunes en rupture familiale, des femmes qui fuient des violences conjugales, des emplois perdus, loyers impayés et expulsions, un logement insalubre qui a brûlé du jour au lendemain, … Les parcours sont divers, ils sont marqués les pertes successives, matérielles, affectives, sociales, ...

Seulement, il n’existe pas de chiffres harmonisés en Belgique. Or, pour comprendre la situation tournaisienne et adapter les stratégies, ces chiffres sont indispensables.

Le 28 octobre, les personnes qui sont sans-abri ou sans chez-soi seront recensées grâce à un questionnaire que les organismes participants compléteront. Celui-ci reprend des informations sur la situation effective des personnes dans la nuit du 27 au 28 octobre et quelques informations sur les caractéristiques de leur parcours (santé, accompagnement d’enfant, origine de la perte du logement, statut du séjour en Belgique, …).

Pour réaliser cette "photo", de nombreux partenaires sont mobilisés par le Relais social urbain de Tournai. C’est donc l’heure des préparatifs puisque le 19 septembre, ils se réunissent pour participer à une journée de lancement du projet durant laquelle les chercheurs de l’Université de Louvain présenteront les dénombrements.

Ensuite, les équipes de l’Université analyseront les données et publieront un rapport, dans lequel les chiffres seront contextualisés aux réalités de terrain rencontrées à Tournai. Cette recherche servira à mettre en place des politiques adaptées aux besoins exprimés par le terrain, à interpeller les instances régionales et fédérales mais pourra également être utilisée comme base pour des discussions concertées entre travailleurs.

"Il est temps d'investir dans des solutions structurelles adaptées plutôt que de réagir en fonction de l'urgence. Le Housing First, par exemple, est une solution innovante dans laquelle investir : en 1 an, 13 personnes sans-abris ont trouvé un logement à Tournai grâce à ce dispositif et à l'accompagnement qu'il propose", précisé Quentin Ervyn, président du Relais Social Urbain de Tournai.