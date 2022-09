Verres réutilisables à la ducasse d'Ath : un bilan positif

Pour la première fois cette année, les autorités communales ont interdit l’utilisation de gobelets jetables lors de la récente ducasse. Des gobelets remis contre caution, dits "Baroudeur", ont été mis à la disposition des cafetiers par la Ville, mais ce nouveau système n’a pas rencontré le succès escompté parmi les membres de l’Horeca (voir notre édition du 23 août dernier). Certains cafetiers ont alors opté pour l’achat de leurs propres verres en plastique réutilisables, non cautionnés.

Au terme de cette ducasse "des retrouvailles", l'échevin de la Propreté publique, Christophe Degand, tire un bilan positif de ce nouveau système. "Beaucoup s'accordent à dire que ce système de gobelets réutilisables fonctionne mieux", indique l'échevin. "Le public a globalement bien réagi. Les gobelets ont pour la plupart été restitués ; nous n'en avons d'ailleurs presque pas retrouvé dans les rues." Les équipes d'agents communaux, chargées du ramassage, ont gagné une heure par jour en temps de ramassage durant les trois jours de ducasse, "ce qui est énorme". "Ce qui est juste dommage, c'est que les gens ne comprenaient pas pourquoi certaines buvettes acceptaient les verres Baroudeur, et d'autres pas. C'est triste que le système n'ait pas été suivi par tous les cafetiers."

Des poubelles surchargées

Cette année, les autorités communales ont permis l'utilisation de cannettes. "Les gens les ont jetées dans les poubelles classiques, ce qui a eu l'effet de rapidement les surcharger. On s'est vite retrouvé avec des poubelles débordantes. L'an prochain, nous concentrerons nos efforts sur ce problème. Nous allons inviter chaque tenancier de café ou de buvette à installer un sac PMC dédié aux cannettes."

Une vingtaine d'îlots de tri ont pris place aux quatre coins de la cité, ce récent week-end. "Mais ce n'est pas encore assez", regrette Christophe Degand. "Nous allons en commander davantage pour l'an prochain, afin de pouvoir en installer encore plus. Le plus compliqué est de savoir à quels endroits les placer ; il faut pour cela analyser le comportement du public pour voir comment il consomme." La Ville proposera par ailleurs à l'intercommunale Ipalle d'installer de plus gros conteneurs pour rassembler les déchets. "Avec tout cela, nous devrions être bons pour la prochaine ducasse", ajoute l'échevin. "Cette année, l'objectif était surtout de ne pas retrouver des bouteilles en plastique partout dans la Ville, et ce but est atteint."