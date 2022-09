Plus de 200 variétés de courges à découvrir à Antoing !

A l'occasion de la 20e édition de la Fête des Courges à Antoing, les organsiteurs mettent les petits plats dans les grands les 10 et 11 septembre. Des petites, des énormes, des bizarres, des cabossées, des élégantes et des inattendues… Plus de 200 variétés à découvrir et à cueillir dans un champ de 5000 m2.

La Fête des Courges, c’est aussi une parenthèse conviviale à s’offrir entre amis ou en famille, avec une attention toute particulière réservée aux enfants: des ateliers en dehors des sentiers battus, des jeux interactifs adultes admis et une sensibilisation à la préservation de la biodiversité.

Une programmation revisitée, dans l’air du temps, avec aussi ses classiques incontournables: une vingtaine d’artisans et producteurs passionnés proposeront leurs créations et leurs produits de bouche, des dégustations de produits locaux. La plupart sont d'ailleurs issus du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut.

Notamment présents: Franche Avouerie de vergne (confitures et produits de la ruche), au Potager de Monsieur Vroman (légumes), Les Semailles (semences bios de fleurs et légumes), Les Rayons du Soleil (miels), Adise 68 (jus artisanaux), Catherine Boutry (productrice d'ail...), Cookies etc (Cookies artisanaux), Tealou (thés..), Chèvrerie Bio de Pipaix-Laitier de Pipaix (lait, fromages, yaourts...), Artiz-ane (cuberdons, produits de soin à base de lait d'ânesse) et bien d'autres encore.

Une ambiance musicale sera également assurée avec la présence de l'Orchestre International du Vetex, un collectif transfontalier d'une quinzaine de musiciens originaires des Flandres, de Wallonie et du Nord de la France, qui clôtureront l'affiche 2022 par une prestation détonnante le dimanche après midi.

Horaire: 10 à 20h. Parking aisé et gratuit. Adresse : chemin de Saint-Druon à 7640 ANTOING. Prix : 4 euros, gratuit pour les enfants de moins d'1m20.