Hôpital ÉpiCURA : les vingt ans du pôle "mère-enfant" à Ath

Inauguré en 2002, le pôle "mère-enfant" du site d’Ath d’ÉpiCURA fête aujourd’hui ses vingt années d’existence. Diverses activités rythmeront tout ce mois d’anniversaire. Au programme : (re) découverte de la maternité des Dix Lunes et de la pédiatrie, de son équipe et de sa philosophie, ateliers et séminaires.

Avec un panel d'activités diversifiées, les journées "portes ouvertes" des 24 et 25 septembre offriront la possibilité aux participants de poser leurs questions, de découvrir les salles de naissance à thème ou l'espace césarienne en snoezelen, ou encore de participer à des ateliers pratiques… "Ce sera aussi l'occasion pour les parents qui sont passés par la maternité ou la pédiatrie de revoir les équipes, de se replonger dans leurs souvenirs, d'apprécier les changements", indique-t-on chez ÉpiCURA.

"À cette occasion, nous souhaitons réunir toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à écrire une page de cette belle histoire qui perdure depuis maintenant 20 ans", précise Céline Mattelaer, sage-femme en chef.

Le mois de septembre est également rythmé de séminaires (sur inscription) sur des thématiques d’actualité comme l’infertilité, l’endométriose et la sexualité dans le cadre de la grossesse.

Le premier de la série aura lieu ce mercredi 7 septembre à 17 h ; il sera réservé aux parents et à leurs petits bambins pour leur expliquer de façon ludique la prise en charge en pédiatrie et dédramatiser cette expérience.

"Menés par des experts dans le domaine avec des témoignages à la clé, ces séminaires ont pour objectif de répondre aux interrogations des participants et d’apaiser leurs craintes."