Septembre rime avec rentrée scolaire et reprise d’une vie active. Pour les enfants en traitement d’un cancer, le mois de septembre a une autre signification. Ils sont à l’hôpital et non à l’école et sont entourés de médecins et d’infirmiers à la place de retrouver leurs camarades de classe.

C’est en leur honneur que le mois de septembre a été déclaré le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. De ce fait,le Centre administratif de Mouscron se pare d'or durant tout le mois de septembre.

L’initiative destinée à informer le public sur ce sujet a été prise par la Société canadienne du cancer. Depuis, beaucoup de pays se sont joints à la sensibilisation.

En Belgique, 400 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont diagnostiqués chaque année. Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants de plus d’un an. Les formes les plus fréquentes sont la leucémie, les cancers du cerveau, les lymphomes et les tumeurs solides telles que le neuroblastome. Malgré les progrès importants réalisés ces 40 dernières années, environ 20% des enfants et adolescents souffrant d’un cancer ne sont pas guéris par les traitements actuels et décèderont de leur maladie, tandis que 40% auront des effets indésirables à long terme. Il est donc important de poursuivre la recherche en oncologie pédiatrique pour améliorer les chances de survie et la qualité de vie de ces jeunes patients.

De très importants progrès ont été réalisés en oncologie adulte. Depuis 2007, plus de 150 nouvelles molécules contre le cancer ont été autorisées pour les adultes. Sur la même période, seulement 9 l’ont été pour des cancers pédiatriques.

Cette injustice se reflète aussi dans l’accès des jeunes patients aux essais cliniques innovants: en pédiatrie, cet accès reste une exception et seul 1 enfant sur 10 à court d’options thérapeutiques est admis dans un essai clinique de phase précoce.

Très logiquement, dès lors, le taux de guérison moyen stagne et n’a augmenté que de 4% depuis l’an 2000. Il est nécessaire d’identifier de nouvelles molécules prometteuses et de s’assurer qu’elles soient testées dans le cadre d’essais cliniques.