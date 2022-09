L'état du Tournaisien, Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran se dégrade: "Il nous a dit ne plus pouvoir tenir"

Il y a quelques jours, Olivier a pu parler à sa famille via un appel vidéo et son état semble vaciller.

Le 24 février dernier, Olivier Vandecasteele, originaire de Tournai, a été arrêté à Téhéran. L'homme a travaillé plus de six ans en Iran pour différentes ONG internationales. Le motif exact de son arrestation reste, à ce jour, toujours inconnu.

Il y a quelques jours, Olivier a pu parler à sa famille via un appel vidéo et son état semble vaciller. "Ce fut un moment émotionnellement intense tant pour lui que pour la famille et si nous attendions avec impatience ce contact, nous sommes effondrés par l'état dans lequel se trouve notre fils, frère et ami", indique Nathalie Vandecasteele. "Olivier est marqué par six mois d'isolement; son visage est amaigri par des conditions inhumaines. Ses problèmes de santé (infections aux pieds) persistent malgré des traitements en cours et le médecin lui a annoncé qu'il allait encore perdre des ongles".

Actuellement, le Tournaisien reste toujours en isolement complet et l'endroit de son incarcération est inconnu. "Ce que nous savons, c'est que sa cellule est en sous-sol et qu'il vit entre quatre murs fermés, avec comme seule aération, un trou. Il a un matelas, une chaise et une petite table et reçoit un livre à la fois. Il peut sortir une demi-heure par jour dans une cour où la plus grande perspective est un mur de béton à 5 m de distance".

Olivier Vandecasteele serait au bout de ses forces et psychologiquement. "Il nous a dit ne plus pouvoir tenir", poursuit sa famille. "En son nom, nous demandons urgemment et avec insistance que ses conditions de détention soient immédiatement améliorées. En particulier, il faut qu'il puisse : sortir de son isolement total, avoir un contact régulier avec sa famille, avoir une cellule avec fenêtre - une vue vers l'extérieur et la lumière du jour, avoir accès à un journal, à la radio ou à la TV, recevoir une visite consulaire régulière et surtout et avant tout, nous demandons sa libération et son retour. Olivier est innocent, il est insupportable qu'il reste plus longtemps privé de liberté".

Dans cette attente, l'ensemble de sa famille demande le respect d'un minimum de dignité humaine et que les conditions matérielles de la détention d'Olivier soient substantiellement améliorées et ce, à très bref délai. "Olivier ne sortira pas indemne de cette épreuve mais sans ces améliorations, les dommages physiques et psychologiques risquent d'être irréversibles", conclut Nathalie Vandecasteele.