Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Sangue Nero, de la Tournaisienne Ophélie Nève, primé au BIFFF Le court-métrage de la jeune réalisatrice tournaisienne a décroché le Grand Prix du Jury au festival du film fantastique. Pascal LEPOUTTE ©EdA

"Ils ont annoncé les autres prix avant, et jamais, je ne pensais recevoir le dernier, le grand prix du jury. J'étais en train de me rouler une clope et on allait partir quand une copine m'a dit qu'on avait cité mon nom (et le titre de son film, Sangue Nero)". Ce nom, c'est celui d'Ophélie Nève, une Tournaisienne qui termine ses études de "réalisation cinéma" à l'Insas à Bruxelles. Sa...