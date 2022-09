La géante Reine Tournai est nonagénaire

Dans l'entrepôt des taxis Mol (rue des Jésuites), l'aînée de la famille des géants tournaisiens touche presque le plafond. Quatre mètres soixante pour près de cent quinze kilos, Reine Tournai en impose par ses mensurations, ainsi que par son âge. Nonante ans cette année ! " Aujourd'hui, on s'est retrouvés entre porteurs pour célébrer son anniversaire. Personnellement, je la trouve magnifique ", indique Jean-Jacques Selen, président de la Compagnie du Serment de l'Bancloque.

En 1932, inspiré par la ducasse d'Ath à laquelle il assiste à plusieurs reprises, Édouard Tréhoux, ébéniste de la rue des Puits l'Eau, imagine cette première grande posture pour animer la braderie de son quartier. On aurait pu croire que le papa des géants choisit avant tout un personnage historique comme chef de file, mais il songe d'abord à sa ville. Il crée donc Reine Tournai, une figure allégorique vêtue d'une robe ornée d'une " tour d'argent (blanc) sur fond de gueules (rouge) " pour représenter la cité des Cinq Clochers.

Un cadeau pour la reine de cœur

Avant de souffler ses bougies et de manger une part de gâteau, la dame s'est apprêtée, aidée par ceux qui l'accompagneront lors des Quatre Cortèges. Jérôme Birlouet, membre de l'équipe et également ébéniste, lui a confectionné un nouveau sceptre. " Cela fait quatre ans que je porte Reine Tournai. L'année dernière, Jean-Jacques nous a invités à monter la géante. En l'habillant de son sceptre, je me suis rendu compte que l'objet était très lourd et en mauvais état. Je me suis dit que cet événement festif serait l'occasion de le restaurer ."

Le président de la Compagnie ajoute : "Pour le réaliser, on s'est basés sur des photos des années 1930. Il y avait beaucoup plus de détails sur le sceptre."

Si la grande dame n'affiche aucune ride, c'est qu'on en prend soin. "Chaque année, on essaie de la préserver."

En 2012, trois couturières dont Marie-Paule Huart ont travaillé sur la rénovation de son costume. "Les géants vieillissent, donc forcément les tissus s'usent avec le temps. Il y a énormément de choses à réparer", souligne-t-elle. "Elle prend bientôt sa retraite, mais j'aurai sûrement encore des demandes. Je voulais qu'elle soit présente", sourit Jean-Jacques Selen.

Et plus encore…

Vendredi 09/09

18h: hommage à Jean Noté à l’hôtel de Ville (les Amis de Tournai).

19h: Clovis et ses invités réveilleront Tournai (Compagnie du Serment de l’Bancloque).

Samedi 10/09

10h: concile des chevaliers de la Tour.

14h: concert de la Saint-Cécile de Gaurain sur la Grand-Place.

15h30: récital de carillon.

17h: événement patoisant au pied du beffroi.

18h15: concert du Collegian’s band sur la Grand-Place.

19h30: remise des clés à l’évêque en la cathédrale.

20h30: concert de Melting Pop à la place Reine Astrid.

Dimanche 11/09

10h: La Procession avec deux nouveaux groupes.

12h30: remise des clés aux Amis de Tournai.

14h: Taptoe (musique militaire) sur la Grand-Place.

15h: Les Quatre Cortèges (départ place Reine Astrid).

Vers 17h: Rondeau final sur la Grand-Place.

Lundi 12/09

100ème braderie. Brocante. Expositions de concessionnaires autos. Podium sur la Grand-Place avec les DJ Legend Mike et Stéphane Baert. intervention de Benny B.