Le folklore et le patrimoine en tête d’affiche à Tournai

Dès ce vendredi 9 jusqu’au lundi 12 septembre 2022, Tournai vivra au rythme de son folklore historique et de ses géants… Entre les Journées du Patrimoine, la Grande Procession, les 4 Cortèges et la grande braderie annuelle, c’est toute une ville qui s’animera de mille feux pour le plus grand bonheur des visiteurs et des familles.

Les 4 Cortèges sont composés de géants, de chars fleuris et de fanfares, qui partiront de la place Reine Astrid pour terminer sur la Grand-Place, après un circuit en ville. Les "vedettes" de ces cortèges seront les personnages historiques qui ont participé à la renommée de Tournai, comme Childéric, Clovis, Christine de Lalaing ou encore Louis XIV.

Un moment fort en émotions qui illuminera les yeux des petits et grands enfants et qui fera battre le coeur des Tournaisiens et des nombreux visiteurs venus spécialement pour l'occasion !

Célébrations de la Grande Procession

Le point fort de la Grande Procession? Le dimanche 11/09 à 10h ! Près de 1000 personnes portent reliquaires et statues vénérées dans les églises de Tournai et du Tournaisis et perpétuent une tradition remontant à 1092. Parmi les trésors présentés, des pièces exceptionnelles telles que les grandes châsses de la Cathédrale, la châsse de Notre-Dame (1205), celle de Saint-Eleuthère (1243) et celle des Damoiseaux (XVIe s.). Le cortège est ponctué de nombreux groupes musicaux.

La Grande Braderie "100 ans"

Une centaine de vendeurs ambulants s'installeront aux endroits traditionnels de notre cœur du centre-ville de Tournai pour la grande braderie annuelle qui fête ses 100 ans cette année ! L'occasion de dénicher la perle rare parmi les étals des vendeurs, de découvrir la fraicheur de nos produits régionaux, et de se balader dans les artères commerçantes du centre-ville à la découverte des boutiques plus sympathiques les unes que les autres (nombreux sont les commerçants tournaisiens à proposer de belles ristournes/promotions à l'occasion de la Braderie de Tournai).

Les visiteurs pourront également profiter de l'ambiance musicale qui règnera dans les rues animées de la ville et déguster l'une des spécialités locales (bières, plats traditionnels, douceurs salées et sucrées) sur l'une des nombreuses terrasses ensoleillées de la Grand-Place.