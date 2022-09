Les urnes du columbarium de Lamain retrouveront leur emplacement

Début août, nous expliquions que le transfert des urnes du columbarium de Lamain, vers une nouvelle structure en béton, suscitait une très vive émotion auprès des familles concernées. Celles-ci plaidaient pour le maintien de la structure actuelle, quitte à envisager de sérieux travaux de stabilisation.

Pour rappel, ce monument construit il y a une vingtaine d’années et qui accueille dix-sept urnes funéraires est en mauvais état et présente des soucis de stabilité. En attestent de grosses fissures dans les maçonneries. Mais les familles ne voulaient pas d’un "déménagement" des urnes de leurs défunts dans le nouveau columbarium du cimetière.

Nous avons appris ce jeudi, auprès du bourgmestre Paul-Olivier Delannois, qu'on ne peut pas éviter de transférer de manière provisoire les urnes dans l'autre columbarium spécialement dédié et déjà installé. " Pour des raisons évidentes de sécurité, afin d'éviter que le pire ne se produise, cette opération s'effectuera prochainement avec tout le soin et les conditions de sécurité requis".

Les fissures deviennent de plus en plus importantes, insiste M. Delannnois. "Elles provoquent des infiltrations d'eau, ce qui sera dangereux lorsque nous connaîtrons des périodes de gel en hiver".

Cependant, et c'est un élément neuf, le columbarium démonté sera reconstruit à l'identique et au même emplacement. "Notre service des travaux se chargera de cette opération. Une fois reconstruit, les urnes (NDLR : ainsi que les photos des proches, les vases, etc.) pourront y retourner, comme auparavant.

Cette démarche me semble respectertant la sécurité du site que la volonté des familles et des proches de vouloir préserver le columbarium tel qu’il est actuellement. Je suis conscient du caractère sensible que revêt une telle opération. Je veux faire en sorte qu’elle puisse se dérouler de la meilleure manière possible et qu’elle puisse répondre aux attentes des habitants de Lamain".

Paul-Olivier Delannois s'était rendu sur place il y a deux semaines pour rencontrer les familles et les proches. "C'était dans le but de leur expliquer en détail ce que nous allions faire. Les échanges que j'ai pu avoir ont, me semble-t-il, permis de les rassurer quant au devenir du columbarium."