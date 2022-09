Projet Seine-Escaut : Jean-Luc Crucke interroge Philippe Henry sur l'évolution des travaux

Grâce aux voies d'eau, on retire bon nombre de camions du trafic routier avec pour conséquence moins de pollution et une réduction de la consommation d'énergies fossiles. Le projet Seine-Escaut a fait l'objet d'une question de Jean-Luc Crucke au Ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry.

Pour rappel, Seine Escaut est un réseau moderne de 1100 km de voies navigables à grand gabarit répondant aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux européens et reliant entre elles six régions européennes : Normandie, Ile-de-France, Grand-Est, Hauts de France, Flandre et Wallonie totalisant près de 40 millions d’habitants.

En connectant ces six régions à cinq grands ports maritimes (Le Havre, Rouen, Dunkerque, Anvers, Zeebrugge) il est le premier réseau fluvial européen qui reliera les principaux centres industriels, logistiques et commerciaux européens, fournira un accès logistique aux grandes métropoles européennes, comme à l’ensemble des villes situées le long du réseau, ainsi des solutions logistiques innovantes aux industriels sur l’ensemble des ports intérieurs du réseau Seine-Escaut, notamment ceux qui seront développés sur l’Oise, le canal Seine-Nord Europe et le réseau Dunkerque-Escaut.

"Lancées en 2006 par une déclaration d'utilité publique, les premières étapes de la construction du canal Seine-Escaut ont avancé avec des réussites diverses sur les territoires flamand, wallon et français, mais rien ne semble pouvoir aujourd'hui ralentir son aboutissement, sachant que le fret fluvial est d'une importance capitale sur le plan économique et climatique", indique Jean-Luc Crucke.

"La DPR (Déclaration de politique régionale) s'y est pas trompée, en précisant que la Wallonie continuerait à s'engager dans le projet de liaison Seine-Escaut qui vise à créer un nouvel axe de navigation reliant Paris, Anvers et Rotterdam au gabarit de 4 500 tonnes, en maximisant les retombées en termes d'emploi en Wallonie ? Quelles sont les actions d'ores et déjà concrétisées et quels sont les engagements budgétaires liés ? Quelles sont les actions qu'il reste à finaliser et quel est le calendrier envisagé ? Des retards sont-ils enregistrés et quelles en sont les éventuelles causes ?", s'interroge le député.

De plus, l'ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing se questionne sur la date de l'ouverture complète du canal. "Est-elle toujours prévue en 2028 ? Quelle est la mobilisation budgétaire nécessaire à la poursuite desdites actions ? Est-elle conforme aux prévisions initiales et peut-il confirmer que les moyens wallons et européens seront disponibles ?"

Le député a reçu ce vendredi matin la réponse de Philippe Henry. "Effectivement, chaque partenaire a la volonté de voir aboutir le projet de réseau Seine-Escaut. Ainsi, en juin dernier, trois évènements marquants sont à souligner". L'octroi par la Commission européenne de la 3e subvention au réseau fluvial Seine-Escaut au titre du 1er appel à projets du Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2021-2027. Cette subvention représente 71 millions euros de dotation pour la Wallonie ; l'attribution du marché concernant les premiers grands travaux pour le futur canal Seine-Nord-Europe, marquant ainsi la volonté de nos voisins français d'aboutir dans la liaison manquante de 107 km ; la fin des travaux de mise à gabarit 4 400 tonnes de la section de la Lys dépendant de la Wallonie.

L'un des principaux objectifs européens du projet de réseau Seine-Escaut est de garantir que les itinéraires principaux soient au moins de gabarit 2 000 tonnes et d'assurer de bonnes conditions de navigation dans son périmètre.

"En Wallonie, plusieurs actions ont été d'ores et déjà concrétisées", poursuit le Ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures. "La section wallonne de la Lys mitoyenne a été mise au gabarit 4 400 tonnes dans sa traversée de Comines ; le Haut Escaut a été mis au gabarit 2 000 tonnes dans sa traversée de Tournai, a été approfondi permettant ainsi un tirant d'eau de 2m90 et ses conditions de navigation ont été renforcées par la modernisation de la télécommande du pont Notre-Dame et de l'alternat de Tournai ainsi que la modernisation des barrages de Kain et d'Hérinnes ; sur la Dorsale wallonne, les travaux préparatoires sont terminés comprenant entre autres la modernisation de leurs stations de pompage en vue de la construction d'écluses à 2 000 tonnes à Viesville, Gosselies et Marchienne-au-Pont".

D’autres actions, en cours ou à venir, restent à finaliser en Wallonie picarde : Canal Pommeroeul-Condé : réouverture au gabarit 3 000 tonnes pour l’été 2023; Lys : modernisation du barrage de Comines (2030)

Toujours selon Philippe Henry, des retards sont constatés pour plusieurs actions du projet global dont les causes proviennent essentiellement de la crise sanitaire et de la situation socio-économique qui s’en est suivie.

La date d’ouverture complète du réseau sera postérieure à 2028. Toutefois, des impacts positifs seront perceptibles bien avant la finalisation complète du réseau. Par exemple, la réouverture du canal de Pommeroeul-Condé réduira le temps de parcours de 12 heures de navigation entre Mons et Valenciennes.