Sécheresse: Les refuges et éleveurs de Wapi entament leur stock d'hiver

La sécheresse et le manque de pluie ont un impact important sur les prairies même si la pluie semble légèrement refaire son retour.

En manque d'herbe cet été, les refuges se voient obligés de puiser dans leurs réserves de foin prévues pour l'hiver ou parfois même de s'en procurer auprès des agriculteurs.

Du côté d'Animaux en Péril à Meslin l'Evêque, l'ASBL est totalement impactée par la sécheresse que nous subissons actuellement. "La situation est similaire à celle de nombreux agriculteurs ou éleveurs", précise Jean-Marc Montegnies, Président.

"En cette saison, nos animaux vivent encore dehors. Cependant, depuis fin juin, plus rien ne pousse dans les prairies. En trois jours, seulement 4 litres d'eau sont tombés et nous avons la malchance de passer à côté des orages et de la pluie dans la région".

Comme les prés ont roussi et brûlé, le refuge d'Animaux en Péril s'est déjà attaqué au stock d'hiver. "Les soigneurs offrent donc des compléments aux 300 gros mammifères", poursuit Jean-Marc Montegnies.

"Au printemps, nous avons acheté auprès d'agriculteurs locaux du foin et du préfanné. Face à cette situation de sécheresse, ce stock est entamé et nous donnons en fonction des besoins de nos animaux".

Refuges et éleveurs craignent déjà l'arrivée de l'hiver et doivent faire face à une situation plus qu'inédite. "Le problème qui va se poser, c'est que nous allons arriver à court. Il faudra donc trouver du foin et le prix risque de monter en flèche. Malheureusement, à ce stade, nous n'avons pas vraiment de solutions. Une chose est certaine, cela sera un coup dur pour le portefeuille de l'ASBL. D'année en année, le prix du foin n'a jamais baissé. De même pour les autres aliments dont l'augmentation avoisine les 25 / 30 %".

Céline, fille d'agriculteurs dans une ferme à Béclers (Tournai) soumet également des compléments à ses bêtes. "Cela fait un peu plus d'un mois que nous complémentons l'alimentation de nos vaches avec un mélange de maïs et un mélange de pulpes/feuilles de betterave. Nous gardons le foin pour les veaux et les jeunes bêtes. La semaine dernière, nous avons d'ailleurs fait un silo de maïs de transition pour ne pas tomber à court en attendant l'ensilage à la mi-septembre".

Cette passionnée poursuit: "Nous avons constaté une augmentation des prix. Par exemple: entre 2021 et 2022, le prix des tourteaux a augmenté de 31%. La poudre de lait a augmenté de 21%. Et un engrais azoté a lui augmenté de 27% en 3 mois ! Notre ferme familiale n'est malheureusement pas rentable. Mes parents travaillent tous les deux en plus à l'extérieur", conclut Céline