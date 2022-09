Les écoles de Wallonie picarde se bougent pour la planète

IDETA s’est associée avec 10 communes et 18 écoles de Wallonie picarde pour lancer l’action ÉCOL’LOGIQUE WAPI. Au total, 19 classes de 5ème primaire suivront un parcours de plus de deux ans afin de devenir des super-héros du climat.

Depuis de nombreuses années, la transition énergétique et environnementale de la Wallonie picarde est une des priorités de l’Agence de Développement Territorial IDETA. En tant coordinateur supracommunal (depuis 2014), IDETA accompagne les communes du territoire dans la mise en œuvre de leur Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) afin de réduire leur empreinte carbone.

Consciente de l’importance de sensibiliser les citoyens dès le plus jeune âge aux enjeux climatiques et au développement durable, IDETA s’est associée avec 10 communes et 18 écoles de Wallonie picarde pour lancer le projet ÉCOL’LOGIQUE WAPI.

Mobiliser les citoyens de demain

C’est dans le cadre de l’appel à projets POLLEC - Politique Locale Énergie et Climat, qu’IDETA a élaboré un accompagnement des écoles pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Ce programme s’adresse en priorité aux enfants de 5ème primaire et s’étalera sur deux années scolaires. Le temps nécessaire pour qu’ils assimilent chaque sujet, qu’ils s’investissent, voient les résultats de leurs efforts et puissent finalement passer le relais à d’autres enfants avant leur départ pour l’enseignement supérieur.

Des actions concrètes pour diminuer l’empreinte carbone des écoles

Ce sont ainsi 19 classes pilotes qui, dès ce 8 septembre, participeront à des animations sur l’énergie, le zéro déchet et la mobilité. La thématique de l’eau sera abordée en fin de programme. IDETA les accompagnera dans la réalisation d’un audit de leur école et d’une feuille de route listant les différentes actions à mettre en place dans les différentes thématiques, pour devenir des super-héros du climat et atteindre une réduction de 15 % de l’empreinte carbone de leur école.

Lorsqu’ils seront en 6ème primaire, les élèves seront formés à devenir les porte-paroles du projet avant leur départ en secondaire. En tant qu’ambassadeurs ÉCOL’LOGIQUE WAPI au sein de leur établissement, ils pourront aussi parrainer des enfants dans d’autres écoles en Wallonie picarde et ailleurs. Ils leur présenteront le projet et les inciteront à engager le même processus dans leur établissement.

Si le coup d’envoi est donné officiellement ce 8 septembre, une première sensibilisation a déjà eu lieu en juin dernier. Afin d’être mobilisés dès la rentrée, les enfants de 4ème primaire des établissements impliqués dans la démarche ont visionné des vidéos de présentation du projet et ont imaginé le slogan ‘Mon école bouge pour la planète!’ dans le cadre d’un concours organisé pour l’occasion.

En parallèle, IDETA organisera des séances de sensibilisation qui s’adresseront spécifiquement aux élèves de 1ère secondaire afin de les sensibiliser eux-aussi aux enjeux climatiques et énergétiques. Ces animations seront réparties dans 6 établissements de Wallonie picarde.