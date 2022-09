Lors des confinements et toujours à l'heure actuelle, les professionnels de cette association tournaisienne ont constaté une montée en flèche des scarifications et des idées suicidaires auprès du très jeune public.

Les pensées suicidaires concernent de plus en plus les jeunes de Wapi

Le Centre de prévention du suicide à Bruxelles enregistre un nombre grandissant d’appels téléphoniques venant des jeunes de 12 à 25 ans. La situation morose que nous connaissons actuellement en est en partie, responsable.

Le Covid a notamment entravé deux années d'autonomisation auprès de cette tranche d'âge et reste aujourd'hui confronté à la guerre en Ukraine, la hausse des prix, l'incertitude grandissante, le réchauffement climatique. Ces chamboulements inquiètent donc fortement les jeunes générations les poussant même à avoir des pensées suicidaires ou à adopter un comportement à risque en se scarifiant, en consommant de l'alcool ou encore de la drogue.

Toujours selon le Centre de prévention du suicide, "les jeunes en 5e et 6e secondaires ou encore ceux qui sont rentrés en 1re année du supérieur en plein Covid sont nombreux à avoir ressenti un isolement psychologique grandissant ou le renforcement d'une solitude existante".

"Un pass dans l’impasse", une association sans but lucratif qui a pour objectif premier: la prévention du suicide et plus largement l’amélioration de la santé mentale, dispose de huit antennes de consultation en Wallonie dont une à Tournai.

Situé au Centre de planning familial Aurore Carlier, des psychologues, à l'écoute, accueillent notamment les en détresse. "Avant le coronavirus, nous remarquions déjà que la première cause de mortalité chez les 15 - 44 ans était le suicide", confie Alison Verlaet, chargée de communication pour "Un pass dans l'impasse". "Même si nous n'avons pas de chiffres officiels, durant la crise, nous avons constaté une augmentation des suicides. Nous avons constaté une hausse de 24 % au niveau des consultations dont 33% concernaient les jeunes. Un jeune sur trois indique par ailleurs, ne pas oser solliciter de l'aide".

Lors des confinements et toujours à l'heure actuelle, les professionnels de cette association tournaisienne ont constaté une montée en flèche des scarifications et des idées suicidaires notamment auprès du très jeune public. Sans oublier, les troubles alimentaires et les phobies scolaires.

"Le pessimisme chez les jeunes se poursuit", relève Alison Verlaet. "Avec l'augmentation du coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, la nouvelle génération se demande si elle va s'en sortir".

"Un pass dans l'impasse" insiste l'importance du dialogue. "Les jeunes ne doivent pas hésiter à parler de leur mal-être que cela soit auprès des parents, des amis, d'un professeur ou même à un médecin. Quant aux parents, ils doivent s'alerter lorsque certains signaux se manifestent chez leur enfant comme: une consommation excessive d'alcool ou de drogue, l'isolement, etc.".

A l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, le samedi 10 septembre, l'ASBL dévoilera le bouton "Alertez-nous" sur son site internet www.un-pass.be. Il permettra de signaler une personne qui est en détresse suicidaire et d'apporter à cette dernière l'aide dont elle a besoin.

"Concrètement, les personnes se rendent sur notre site internet. Le bouton d'alerte se trouve en bas, à droite de leur écran. Il suffit de cliquer dessus. Si elles font déjà partie de nos sentinelles, elles n'ont qu'à s'identifier pour arriver au formulaire qui permettra de déclencher une alerte auprès de notre ASBL. Si elles ne sont pas encore sentinelles, elles doivent d'abord s'inscrire pour le devenir. Elles recevront alors, directement sur leur mail, une courte vidéo qui leur donnera toutes les informations nécessaires pour détecter une personne en détresse et déclencher une alerte. C'est très simple et très rapide. Ce mail contiendra également leurs identifiants, qui leur permettront dans la foulée de déclencher une alerte", conclut Alison Verlaet.