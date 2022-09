Une rave party démantelée dans un champ d’éoliennes à Molenbaix

Les habitants de Molenbaix et d’Hérinnes ont été dérangés par une rave party dans la nuit de samedi à dimanche. Cinquante fêtards ont été contrôlés.

Une rave party clandestine a dérangé la nuit des habitants de Molenbaix et d'Hérinnes ce week-end. "Les premières plaintes auprès de la zone de police pour tapage nocturne sont arrivées vers 4h du matin", raconte le bourgmestre de Celles, Michaël Busine.

La fête a eu lieu dans un champ reculé, au pied d'une éolienne, à la limite des deux villages des entités de Pecq et de Celles. "Il a fallu une heure à la police pour trouver le lieu des "festivités", rapporte le bourgmestre. Les personnes étaient réunies derrière un petit bosquet. Le brouillard matinal n'a pas aidé à les repérer facilement."

C’est une cinquantaine de fêtards qui ont été retrouvés sur les lieux. La police du Val de l’Escaut, renforcée par les équipes de Mouscron, a procédé aux contrôles habituels. La musique s’est arrêtée vers 7h du matin.

"Tout s'est fait sans heurt, rassure Michaël Busine. Ce qui est interpelant, c'est que ces personnes, qui viennent de Flandre, nous ont confié privilégier des lieux éloignés accessibles en voiture et les repérer aisément sur Google Maps. Le problème, c'est que des villages calmes comme les nôtres regorgent de ce genre d'endroit et des fêtes similaires pourraient bien s'y reproduire et nuire à la tranquillité", s'inquiète le bourgmestre de Celles.