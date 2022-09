Des gobelets réutilisables au Carnaval de Tournai !

Le Carnaval de Tournai fera son grand retour les 16, 17 et 18 septembre. Les amoureux du folklore et des festivités ont certainement déjà trouvé le costume adéquat pour célébrer les festivités. Cette année, hors de question pour la Cité des Cinq Clochers de voir la vie en noire ... Elle sera plutôt en rose puisque le thème déjà choisi au mois de mars s’intitule: Réveillez les potos roses !

La Hall aux Draps étant en travaux depuis plusieurs semaines, les activités normalement prévues se dérouleront sous chapiteau à la Place Reine Astrid. Pour l'ASBL, ce changement n'aura aucun impact. "Tout est une question d'organisation", avait confié Mathieu, bénévole.

Assez confiants, les organisateurs ont récemment annoncé un premier changement: le lâcher de ballons sera remplacé par un lancer de bonbons pour des raisons écologiques.

De plus, les gobelets jonchant le sol des rues tournaisiennes le lendemain du Carnaval seront désormais une image du passé. Effectivement, les cafetiers qui le souhaitent auront la possibilité de servir leur boisson dans des gobelets réutilisables.

Cette décision communale s’inscrit dans une volonté de faire la fête de manière plus écologique et de respecter l’interdiction européenne d’utilisation de plastique à usage unique en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Aucune dérogation ne sera octroyée pour l’utilisation de gobelets jetables, les stocks ayant dû être écoulés depuis lors.

Dans cette optique, l’intercommunale Ipalle a été désignée comme opératrice et fournira aux cafetiers qui s’inscrivent dans la démarche des gobelets "baroudeur" et cruches réutilisables. Ceux-ci seront utilisés pour abreuver les participants qui paieront une caution de 1€. Une fois le verre vide, il suffira de retourner celui-ci dans un des cafés participants.

Pas besoin donc de retourner dans le café qui vous aura servi. Chaque jour, les gobelets utilisés seront repris afin qu’ils puissent être lavés par l’entreprise Deforest et remis en service. L’utilisation de gobelets réutilisables et la procédure de nettoyage ont été validés par l’Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

"En tout, ce sont donc plus de 100.000 gobelets réutilisables qui seront fournis aux cafetiers de la ville qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche écologique", explique Caroline Mitri, échevine de l'Environnement et du Commerce.

"Ces gobelets seront les mêmes que ceux utilisés par l'Asbl Carnaval. Les participants au Carnaval de Tournai sont donc invités à se munir de monnaie afin de pouvoir régler la caution et ainsi prendre part à la fête de façon éco-responsable. Cette mesure permettra aux habitants mais aussi aux cafetiers de se réveiller avec des rues nettement plus propres, ce qui soulagera aussi le travail de nettoyage de la Ville ainsi que les eaux de l'Escaut où finissaient souvent de nombreux gobelets. Un changement positif pour tous et pour notre environnement et qui sera par la suite appliqué à d'autres événements".