Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Pas encore d’offre pour Dimension 7 à La Glanerie La commune de Rumes a mis en vente le bâtiment de Dimension 7. Elle souhaite y voir du logement pour personnes âgées. Les offres doivent être remises d’ici le 15 septembre. P.Den ©EdA

Pour gérer la vente de son bâtiment plus communément appelé "Dimension 7", du nom du home pour enfants créé en 1986, et faisant office auparavant de couvent, la commune de Rumes a sollicité le Comité d’Acquisition de Mons. L’annonce a été publiée il y a déjà quelques semaines et court jusqu’au 15 septembre. À moins d’une...