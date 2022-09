Davantage de personnes ont des difficultés pour se loger à Tournai: "Vivre à la rue reste un combat du quotidien"

Avec la crise sanitaire et la crise économique, de plus en plus de personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts et sont parfois confrontés au pire se retrouvant à la rue.

Le sans-abrisme et l’absence de chez-soi recouvrent effectivement des situations diverses : dormir en rue, en abri d’urgence, en maison d’accueil, chez des amis ou de la famille, dans un logement sans équipement de base comme le chauffage mais aussi en départ d’un séjour à l’hôpital ou menacé d’expulsion sans avoir de solution de logement, …

"On le voit depuis une dizaine d'années à Tournai, de plus en plus de personnes ont des difficultés pour se loger. Et ça s'est aggravé avec la crise sanitaire, économique et sociale liée au covid: de plus en plus de personnes deviennent précarisées", expliquait récemment Laetitia Liénard, présidente du CPAS.

Des jeunes en rupture familiale, des femmes qui fuient des violences conjugales, des emplois perdus, loyers impayés et expulsions, un logement insalubre qui a brûlé du jour au lendemain. Les parcours sont divers, ils sont marqués par les pertes successives, matérielles, affectives, sociales, etc.

A titre d'exemple, Marie et Maxime, un jeune couple, vit actuellement à la rue depuis le 3 juin dernier. "Notre bail s'est terminé et nous n'avons pas su trouver un autre logement. Nous recherchons activement un endroit où dormir avec électricité. Mon mari prend un traitement médicamenteux et dort avec une CPAP. L'électricité est donc indispensable".

Agés de 25 et 30 ans, Marie et Maxime sont aujourd'hui dans la tristesse d'être incompris. "En attendant de trouver un logement, nous recherchons une tente dans laquelle dormir ainsi que de la nourriture. Notre situation devient assez compliquée, nous nous déplaçons tout le temps. Vivre à la rue reste uncombat du quotidien étant donné que l'on se bat pour survivre", poursuit le couple.

"A plusieurs reprises, nous avons pris contact avec des maisons d'accueil. Dans certaines, nous sommes sur une liste d'attente et dans d'autres, elles n'acceptent que les hommes ou que les femmes. Ce qui signifie que l'un de nous deux devrait rester à la rue, une chose impossible à concevoir".

Pour le couple, tout s'est écroulé du jour au lendemain. "Aujourd'hui, nous avons le sentiment de venir d'une autre planète. Les personnes qui passent devant nous, nous regardent différemment. Quelques unes d'entre elles nous offrent de la nourriture ou un peu d'argent".

Marie et Maxime lancent donc un appel à l'aide. Si vous avez un logement à disposition, une tente ou de la nourriture, n'hésitez pas à les contacter: 0494/70 09 56.