Tribunal correctionnel de Tournai : surpris par des policiers, il tente de leur porter des coups

Le 2 octobre 2020, au sein de la Cité des Cinq Clochers, une riveraine a interpellé les services de police suite à l'arrêt d'un véhicule suspect, phares allumés.

Une fois sur place, les services de police ont découvert un homme au volant, endormi. Pris par surprise, le prévenu, Tony (prénom d'emprunt), manifestement sous l'effet de l'alcool, a commencé à se comporter de manière violente avec les policiers qui voulaient simplement contrôler l'état de santé de l'individu âgé de 57 ans.

"Ce jour-là, j'étais extrêmement fatigué. J'avais bu trois verres de bière en deux heures avec l'un de mes collègues", a confié le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. "Je me sentais pas bien, j'ai donc préféré me stationner. Lorsque je me suis réveillé, la police a sollicité mes papiers d'identité. Cependant, je ne les ai pas donnés".

"Comment expliquez-vous cette attitude ?", a interrogé la juge Pichueque. "Je ne sais pas vous dire, comme je vous l'ai dit, j'étais surpris"

Hors de son véhicule, Tony s'est débattu et a tenté de donner des coups de pied. Pendant le transfert vers le commissariat, le prévenu s'est également montré menaçant en essayant de mordre un policier et de porter des coups.

"Je pense que l'état d'ivresse du prévenu a causé son état de fatigue et son comportement envers les agents. Son casier judiciaire peut d'ailleurs en témoigner. Tony a effectivement déjà été condamné pour des excès de vitesse liés à une consommation d'alcool", a déclaré le représentant du ministère public. Une peine d'un mois de prison a été requise.

"Mon client est loin d'être quelqu'un de violent",a révélé l'avocat de la défense.

"Certes, il n'aurait pas dû commencer d'alcool après avoir passé une semaine de travail fatiguante mais, il a eu la lucidité de s'arrêter et de penser à la sécurité des autres automobilistes. Je vous demande aussi de prendre en compte l'état de surprise du prévenu face à sept policiers".

Une peine de travail a été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 11 octobre.