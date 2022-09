Philippe Henry, ministre de l'Energie: "Les prélèvements en électricité pour les ménages wallons ont baissé de 12 %"

Le gestionnaire du réseau flamand Fluvius annonçait que, sur les six premiers mois de l'année 2022, les familles flamandes avaient diminué leur consommation d'électricité par rapport à 2021.

En gaz, c'est même une diminution de consommation de 12,7 % qui est actée. Jean-Luc Crucke a interpellé Philippe Henry (ECOLO) pour obtenir une comparaison pour le gaz et l'électricité sur le territoire wallon.

"Le coût de l'énergie et la guerre en Ukraine, ainsi que l'usage de nouvelles technologies, sont vraisemblablement à la base de la conduite plus économe des citoyens", a indiqué le député dans son courrier adressé au ministre de l'Energie. "Mais quelle est la situation en Wallonie ? Des différences territoriales intrawallonnes sont-elles éventuellement perceptibles ? Comment les expliquer le cas échéant ?"

"Je peux confirmer que la situation en Wallonie est très similaire à celle constatée en Flandre", a répondu Philippe Henry.

"Les prélèvements en électricité pour les ménages ont baissé de 12 % entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022. Cette baisse s’explique principalement par une modification du comportement des ménages suite à l’augmentation des prix. Il faut aussi tenir compte de la poursuite de l’installation de nouvelles installations photovoltaïques".

"La baisse globale des consommations de gaz n’est plus que de 1 %"

Le ministre de l'énergie tient à poursuivre: "Vu depuis le gestionnaire de réseau de transport Elia, l'infeed sur les réseaux de distribution a diminué de 8 % sur la même période. Ceci concerne donc tous les consommateurs raccordés au réseau de distribution. La situation sur le réseau de distribution de gaz est plus nuancée. On constate bien, vu depuis le gestionnaire de réseau de transport Fluxys, que les consommations ont baissé de 18 %. Mais il faut tenir compte des degrés-jours qui montrent que le climat était plus clément en 2022".

"En comparant les consommations normalisées (corrigées par les degrés-jours), on constate que la baisse globale des consommations de gaz n'est plus que de 1 %. Elle est visible surtout chez les professionnels équipés d'un compteur AMR (-31 %), alors que la consommation normalisée des ménages a augmenté de 11 %. On peut déjà supposer qu'il n'en sera plus de même durant ce second semestre où les ménages auront pris pleinement conscience de l'évolution de leur facture de gaz. Nous n'avons pas identifié de différences territoriales significatives intrawallonnes", a conclu Philippe Henry.