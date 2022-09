Le deuxième Carnaval 2022, c'est cette semaine !

ll est temps pour les carnavaleux de sortir leurs plus beaux déguisements : après deux annulations et un vague report, le tant attendu Carnaval animera à nouveau les rues de Tournai, et ce jusqu’à dimanche. Le thème : "réveillez les potos roses".

La Halle-aux-Draps étant en travaux, les soirées de l'ASBL Carnaval se dérouleront sous un chapiteau installé place Reine Astrid. Les festivités commenceront dès ce jeudi, avec une soirée gratuite. Attention : le chapiteau est limité à 800 personnes. La soirée cabaret du vendredi et le grand bal du samedi affichent déjà complets. "On préfère ne pas prendre de risques pour ne pas être surchargés, quitte à revendre des places le jour même si certaines personnes ne viennent pas", explique Matthieu Ghisse, membre de l'ASBL.

Fort heureusement, d’autres activités sont prévues. Vendredi soir, le Big Big Bang, parcours déambulatoire gratuit, prendra place dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville. Ensuite, les Rats d’eau t’heu allumeront leur traditionnel feu sur la place Saint-Pierre.

Samedi, après la parade des confréries dans le centre-ville, la foule se réunira à la Grand-Place pour, entre autres, le lancer de Pichous au beffroi et le brûlage du roi Carnaval. Le bal à fond du dimanche, spécialement pour les enfants, clôturera le week-end.

Le souci de l’écologie

La Ville de Tournai mettra en circulation des gobelets et des pichets réutilisables fournis par Ipalle. Ceux-ci seront disponibles aux points de l’ASBL Carnaval ainsi que dans certains cafés participants. Une caution de 1 € pour les gobelets et de 5 € pour les pichets sera demandée.

Aussi, le lâcher de ballons du samedi sera remplacé par un lancer de bonbons pour des raisons écologiques.

L’avenir du Carnaval

Cette année, l'événement est financé par la Ville de Tournai et par le fonds Lemay. Néanmoins, rien n'est jamais acquis. "On doit entrer un dossier chaque année, en donnant des arguments", explique Matthieu Boutiau, membre de l'ASBL. "On espère pouvoir continuer les années à venir, mais on pourrait être remplacés par d'autres projets."

Malgré cette épée de Damoclès, Matthieu Boutiau est confiant. "Il y a plus de 160 confréries pour cette édition 2022. On a déjà plein d'idées pour mars 2023."