Le restaurant Del Piazza basé à Kain et à Rumes veut faire taire une fausse rumeur concernant sa fermeture

Depuis quelque temps, une rumeur circulerait autour de la fermeture de l'établissement Del Piazza, un restaurant basé à Rumes ainsi que dans le village de Kain. Il n'en est rien. Le gérant a d'ailleurs voulu mettre les choses au point sur les réseaux sociaux.

"Il est grand temps pour moi de démentir la fausse rumeur qui court un peu partout en ce moment annonçant la fermeture de notre établissement", a expliqué le gérant.

"Je ne sais pas si cela est dû au récent article paru dans la presse ou alors encore une mauvaise langue qui ferait circuler cette fausse information, mais sachez que nous n’avons nullement l’intention de fermer !".

Effectivement, le 5 septembre dernier, nous avions mis en exergue les difficultés rencontrées par le restaurant de Jonathan Masure suite à la flambée du prix de l'énergie.

"Comment va-t-on faire pour survivre ? Je viens de recevoir un courrier de mon fournisseur d'électricité concernant le nouvel acompte à verser en prévision des hausses de l'énergie. Peut-on encore appeler cela une hausse ? Ancien acompte : 510,51 €/mois. Nouvel acompte : 2566,03 €. Soit une augmentation annuelle de 24.000 euros. Ajoutez à cela le coût des matières premières qui ne cesse d'exploser, le coût du carburant, de la masse salariale surtaxé, et j'en passe. Je ne suis pas du genre à me plaindre ouvertement mais là, cela devient vraiment de trop", avait confié le responsable de cette pizzeria dans l'entité de Tournai.

"C'est une période qui s'annonce compliquée certainement encore pendant quelques mois mais nous la traverserons. Beaucoup d'établissements petits ou grands vont devoir s'accrocher si rien ne change rapidement, certains s'accrochent déjà depuis longtemps alors s'il vous plaît, arrêtez d'écouter ou de lire tout et n'importe quoi et continuez à soutenir vos commerçants locaux qui se donnent corps et âme chaque jour pour vous satisfaire", tient aujourd'hui à préciser le restaurateur.

Malgré une situation loin d'être évidente pour le secteur de l'Horeca, le commerçant a décidé de maintenir ses tarifs.

"Concernant les prix, nous avons décidé de ne rien augmenter pour le moment et ce, jusqu’à temps que cela sera possible ! Nous sommes bien conscients que la situation actuelle n’impacte pas que nos restaurants mais chacun d’entre vous également".