Tournai: pour subvenir à sa consommation de drogue, il volait de l'argent aux femmes âgées dans la rue

Louis (prénom d'emprunt) comparaissait ce mardi après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de vol avec violence.

Le 21 octobre 2021, à Tournai, l'homme de 32 ans aurait arraché le sac d'une dame âgée en pleine rue jusqu'à faire tomber la victime sur le trottoir. A la suite du choc, elle a même été blessée au niveau du front. "Je n'étais pas très bien", a confié Louis. "Je voulais trouver de l'argent pour subvenir à ma consommation personnelle de drogue".

"Si toutes les personnes ne se sentant pas bien allaient dans la rue pour voler, le monde tournerait mal", a répliqué la juge.

Quatre mois plus tard, et plus précisément le 2 février 2022, le prévenu a reproduit des faits similaires. "Cette fois-là, j'étais sevré. Je voulais dérober de l'argent pour ma compagne également consommatrice de drogue dure. Elle ne voulait pas se soigner".

"C'était moins compliqué de m'en prendre à une femme âgée".

Louis a poursuivi ses déclarations: "J'étais à la recherche d'une proie facile, c'était moins compliqué de m'en prendre à une femme âgée".

Pourtant, lors de son audition auprès des services de police, Louis a précisé que les deux vols avaient été commis pour subvenir à sa propre consommation. "Je voulais protéger ma petite amie", a répliqué l'homme.

Le représentant du ministère public a considéré les préventions établies et a requis une peine de 18 mois de prison.

"Je ne souhaite pas sortir les violons mais mon client sanglotait hier dans mon cabinet", a révélé l'avocat de la défense. "Il a passé toute son enfance à voir son père alcoolique, battre sa mère. Après une douloureuse séparation avec son ex-femme, il a perdu la garde de son fils. Face à tous ces chamboulements, il est malheureusement tombé dans la drogue. Aujourd'hui, il séjourne dans une maison d'accueil et compte bien se reconstruire".

Une peine de travail a été sollicitée même si le prévenu est pour l'instant, dans l'incapacité de trouver un emploi fixe à cause d'une importante prise de médicaments. "Il a la volonté", a indiqué son avocat. Un sursis probatoire a été demandé à titre subsidiaire. Le jugement sera prononcé le 11 octobre prochain.