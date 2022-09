Un sondage pour les voisins de Fedasil Mouscron: "on leur sert un bouc émissaire sur un plateau"

Les suites de la réunion citoyenne, la première depuis plus de deux ans ? "On s'attendait à un courrier commun rédigé par Fedasil, la Ville de Mouscron et le Réseau Terre d'Accueil à l'attention du Fédéral. Pas à un sondage qui pose question à plus d'un titre", évoque Anne-Sophie Rogghe, conseillère communale Ecolo et membre du Réseau Mouscron Terre d'Accueil.

Début août, la Commune élaborait une enquête de voisinage comportant 27 questions adressées aux proches voisins du Refuge. 429 exemplaires ont été présentés aux riverains. "148 nous sont revenus", explique Brigitte Aubert, soit 34,5 %. "Ce procédé touche des citoyens qui n'ont pas l'habitude de participer aux réunions citoyennes qui traitent du centre Fedasil. Il offre aussi un échantillon représentatif."

Et le rôle de la police ?

Sur les questionnaires analysés par la Ville de Mouscron, 70 % des répondants estiment que leur "qualité de vie n'est pas agréable", selon la bourgmestre. Un taux qui "manque sérieusement de mise en perspective", pour Fatima Ahallouch. "Et avant l'ouverture du centre, dispose-t-on d'une autre donnée ?", questionne la chef de file du groupe PS. On rajoutera : et dans les autres quartiers, quel est ce taux ?

Les deux principaux partis d'opposition estiment que la Ville n'a pas fait preuve de neutralité avec cette manœuvre. "Le sondage est biaisé d'avance", insiste Fatima Ahallouch. "Il vise clairement à obtenir des réponses négatives", juge Anne-Sophie Rogghe.

Parmi toutes les critiques acerbes de la conseillère Ecolo, celle sur le rôle de la police pose question. "Pourquoi le questionnaire a été présenté en porte-à-porte par des policiers ?" Réponse de la bourgmestre : "Il s'agissait des agents de quartier, secondés par des gardiens de la paix. Ces agents remplissent leur rôle."

Unanimité autour de la réduction de la capacité

Pas suffisant pour éteindre l'indignation d'Anne-Sophie Rogghe qui dénonce d'ailleurs les propos qu'aurait tenus un policier. Le sondage permettrait, selon cet agent, "de poursuivre la procédure pour réduire la capacité du centre, non pas au nom de la Ville, mais au nom des voisins du Refuge." Un discours difficilement vérifiable.

En substance, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile rue du Couvent, une fois de plus. Mais c'est la manière de faire passer le message qui diffère. "Ce questionnaire ne fait qu'attiser le sentiment de haine. La Ville a choisi la voie la plus nuisible, la plus toxique", poursuit la conseillère Ecolo, qui bénéficie de l'appui de la chef de file du PS. "Vous servez des boucs émissaires sur un plateau, à des riverains qui s'inquiètent pour leur quartier, analyse Fatima Ahallouch. Hormis ce sondage, rien n'est prévu pour améliorer la qualité de vie du quartier. Vous sabotez les efforts déployés de tous les côtés pour faciliter le vivre ensemble."

Tancée par le PS et Ecolo, Brigitte Aubert précise que la Commune "ne travaille pas à l'encontre de Fedasil" et que le sondage permet d'avoir une "vision plus précise" des attentes des riverains et des éléments à améliorer. "Toutes les semaines, la police doit intervenir au Refuge. Pourtant, on ne critique pas Fedasil, on veut travailler en bonne intelligence avec la direction du centre. Mais on doit impérativement réduire le nombre de résidents. C'est inhumain et inacceptable, ce qui se passe au Refuge. À ce titre, les voisins directs méritent d'être entendus." La bourgmestre a d'ailleurs promis un plan d'action pour améliorer la qualité de vie dans le quartier du Tuquet.