WDP acquiert 7 sites logistiques à Tournai pour 120 millions d’euros

En marge de l’édition 2022 de Transport & Logistics Ghent, WDP annonce l’acquisition de sept sites logistiques de SEDIMMO SA (composante de SEDILOG SA) dans la zone industrielle Tournai Ouest dans la Cité des cinq Clochers, couvrant une surface locative totale d’environ 100 000 m² et représentant un investissement global d’environ 120 millions d’euros.

"Cette acquisition a lieu intégralement en contrepartie d'un paiement en actions WDP, dont la première phase a été concrétisée mercredi matin par un apport en nature à hauteur de 68 millions d'euros", précise WDP dans un communiqué.

Les bâtiments continueront d’être loués à la société tournaisienne SEDIS Logistics (par ailleurs composante de SEDILOG SA) pendant douze ans.

L'apport en nature a eu lieu moyennant le paiement de 2 398 747 nouvelles actions WDP. Les nouvelles actions ont été émises à la suite d'une augmentation de capital. La seconde partie de la transaction devrait être réalisée avant la fin de 2022, sous réserve des conditions suspensives usuelles. "Combinée à la réalisation du centre de distribution logistique annoncée antérieurement au Trilogiport de Liège, cette acquisition a pour effet immédiat de doubler le portefeuille immobilier de WDP en Wallonie cette année", indique encore la société immobilière.

WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d'entreposage et bureaux). Le groupe dispose de plus de 6 millions de m2 d'immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur environ 270 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Luxembourg et en Roumanie. Avec Liège et Charleroi, Tournai est un des trois pôles logistiques de Wallonie. "La ville de Tournai est située à l'intersection des autoroutes E42, E403 et E429, qui relient Lille à Courtrai/Gand, Bruxelles et Liège. Les sites feront également office de pivots entre trois régions stratégiques où WDP est actif, à savoir la Flandre, la Wallonie et le nord de la France."