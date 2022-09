La peluche Huggy Wuggy toujours aussi populaire en Wapi

Depuis plusieurs mois, le personnage issu d’un jeu vidéo horrifique, Huggy Wuggy est la nouvelle coqueluche des cours de récréation. Avec ses longs bras simiesques, ses petits yeux ronds rapprochés et son immense bouche mettant en évidence des dents en forme de lames de rasoir, cette peluche a pourtant de quoi terroriser les bambins.

Dans des vidéos publiées sur Youtube ou encore TikTok, Huggy Wuggy menace de tuer les téléspectateurs. Il leur chante une chanson dans laquelle il invite les enfants à le serrer dans leurs bras jusqu'à la mort et explique avoir des dents acérées qui les saigneront.

Récemment, une petite fille de trois a échappé au pire. Lors de vacances en Italie avec sa famille, elle a été violemment étranglée sur une aire de jeux par un enfant de six ans muni d'une peluche Huggy Wuggy.

Fort heureusement, ses parents sont arrivés à temps avant de constater que leur fille avait le cou rouge. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ce personnage issu du monde des jeux vidéo fait des ravages auprès des jeunes enfants.

"1/3 des élèves possédait cette peluche"

La peluche Huggy Wuggy a également été repérée dans les cours de récréation des écoles de la Wallonie picarde. "A la fin de l'année scolaire 2021-2022, les enfants pouvaient apporter des jeux ou des choses de la maison", précise Isabelle, enseignante.

"C'est à ce moment-là que j'ai aperçu ce fameux personnage de différentes grandeurs et couleurs. 1/3 des élèves la possédait. En principe, durant l'année scolaire, il est interdit d'amener des jeux à l'école comme des voitures, des poupée ou des ballons. Seul le matériel scolaire reste utilisé afin d'éviter des disputes, des pertes, des vols et de mettre tout le monde sur le même pied".

Depuis la rentrée de septembre, cette institutrice ne remarque donc plus Huggy Wuggy. "Fin juin, je n'avais constaté aucune violence avec cette peluche. Elle jouait le rôle de doudou et ne semblait pas effrayer les plus petits. Je ne sais par ailleurs pas si les parents prennent conscience que ce jouet peut être dangereux, une fois que les enfants sont laissés sans surveillance. Pour ma part, après autant d'accidents, Huggy Wuggy ne devrait plus être commercialisé".

Marie Delaere, psychologue à Mouscron alertait aussi récemment les citoyens. "Je reçois de plus en plus de jeunes en consultation me parlant de Huggy Wuggy, ce monstre tueur aux bras et jambes très longues. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes imitent les scènes issues du jeu d'horreur sur TikTok jusqu'à dans la cour de récréation, où les jeunes s'amusent à se serrer dans les bras très fort et à se chuchoter des menaces de mort", avait indiqué cette professionnelle sur son réseau social.

"Plusieurs enfants et adolescents me confient avoir peur que Huggy Wuggy vienne les mutiler durant la nuit ou que leurs peluches se transforment en monstre pendant la nuit. Huggy Wuggy provoque de l’anxiété, des troubles du sommeil et de la peur chez les enfants et les adolescents. Il est important de leur expliquer la frontière entre la fiction et la réalité et de déconstruire avec bienveillance leurs pensées imaginaires".

Les magasins spécialisés dans le domaine des jeux pour enfants constatent que le phénomène reste toujours bel et bien présent. "Nous avons lancé la vente au début du mois de juin, soit relativement tardivement, en raison d'une forte demande de la part de nos clients. Les ventes ont immédiatement décollé avec des réservations en ligne", précise Nathalie Roisin, chargée de communication.

"Dans nos recommandations, la tranche d'âge est actuellement fixée à 12 ans et +. Ces articles sont en outre présentés dans le Geek Corner du magasin et non parmi les jouets et peluches classiques. En termes d’évolution des ventes ces dernières semaines en Wapi, nous ne constatons pas de baisse de popularité".