Le bourgmestre de Tournai rencontre le Maire de Troyes

Le jumelage entre Tournai et Troyes date de 1951. Il est le plus vieux jumelage de Belgique, et même d’Europe.

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Cité des Clochers s'est récemment rendu à Troyes (France) dans le cadre d’une rencontre des villes Jumelles. Plusieurs communes d’Europe, jumelées avec la ville de Troyes, étaient présentes.

Le jumelage entre Tournai et Troyes date de 1951. Il est le plus vieux jumelage de Belgique, et même d’Europe. Ce premier jumelage entre deux villes européennes n'est pas le fruit du hasard.

C'est l'activité bonnetière de Tournai et sa région et une méthode de travail, créée et expérimentée à Troyes, qui rend le travail des ouvrières plus facile, moins fatiguant et plus rémunérateur, qui rapprochent les deux villes à la sortie de la guerre. Des centaines d’ouvrières belges et d’innombrables autres à la suite, bénéficieront de ce procédé qu’elles ne connaissent que sous le nom de la "méthode troyenne".

"J'ai été reçu par Monsieur le Maire de Troyes, François Baroin. J'ai eu l'occasion d'expliquer dans mon discours l'importance des liens qui existent et qui doivent exister entre les pays, des liens qui permettent d'échanger, de discuter et d'entretenir la paix", explique Paul-Olivier Delannois.

"En cette période très compliquée liée à la guerre en Ukraine, je pense que ce message est très important. A l’occasion d’une réunion, j’aurai l’occasion d’échanger avec François Baroin sur les problématiques que nous vivons dans nos pays: le Covid, la crise de l’énergie, etc. L’objectif est d’évoquer les difficultés que rencontrent nos pays mais aussi de voir quelles solutions sont apportées par chacun".

Tournai est également jumelée avec Villeneuve-d'Ascq (France) depuis 1994, Canterbury, une cité du Kent, dans l'extrémité sud-est de l'Angleterre depuis 1998. Située à 86 km de Londres, Canterbury est l'ancienne capitale du royaume de Kent et est l'une des villes les plus anciennes du pays.

Plus récemment et depuis 2012, la Cité des Cinq Clochers est jumelée avec Bethléem (Palestine) à l'occasion d'une visite du maire et du gouverneur de Bethléem à Tournai. Des projets sont d'ailleurs initités dans le cadre de la politique de Solidarité internationale de la Ville de Tournai.

Enfin, le dernier jumelage date de 2016 avec la ville de Mogi Das Cruzes au Brésil. Ville de l'État de São Paulo, à environ 45 km de São Paulo, Mogi Das Cruzes est une ville ancienne créée le 1er septembre 1560 par des explorateurs Portugais. Le jumelage avec Mogi Das Cruzes est particulièrement centré sur l'éducation, la culture et le développement économique.