Tournai: les résidents du home Valère Delcroix ont créé et dévoilé le Roi Carnaval de l’édition 2022

C’est une très belle tradition depuis environ une vingtaine d’années : la conception du char du Roi Carnaval revient aux résidents du home Valère Delcroix qui dépend du CPAS de Tournai. Le home Valère Delcroix accueille 36 personnes en situation de handicap. Quatre personnes plus autonomes sont hébergées dans des logements supervisés par l’institution

Cette année, ils ont encore respecté, avec beaucoup d’imagination, le thème choisi, à savoir "Réveillez les potos roses".

Mercredi après-midi, en présence de la Présidente du CPAS de Tournai, Laetitia Liénard, les résidents et leurs éducateurs ont dévoilé leur création qui, comme l’exige la tradition, sera réduite en cendres sur la Grand-Place samedi en fin d’après-midi avant le rondeau final.

Les résidents ont mis près d’un mois et demi pour décorer le char uniquement à partir de matériel de récupération. Ils étaient fiers de montrer leur création aux Roi et Reine de cette édition 2022, alias Dorian Vandenbulcke et Megan Vincent, qui, ceints de leur couronne, se sont déplacés pour l’occasion jusqu’à l’atelier du home à la chaussée de Douai.

Les résidents ont également donné un coup de main aux bénévoles du carnaval pour la conception des flambeaux. Les résidents sont déjà prêts pour le carnaval qui, exceptionnellement, se déroule ce week-end des 16, 17 et 18 septembre.

Un carnaval à l'approche de l'automne risque d'en étonner plus d'un. Plus question (pour l'instant), que la crise sanitaire vienne encore mettre des bâtons dans les roues... L'heure est à la fête !

La Halle-aux-Draps étant en travaux, les soirées de l’ASBL Carnaval se dérouleront sous un chapiteau installé place Reine Astrid. Vendredi soir, le Big Big Bang, parcours déambulatoire gratuit, prendra place dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville. Ensuite, les Rats d’eau t’heu allumeront leur traditionnel feu sur la place Saint-Pierre.

Samedi, après la parade des confréries dans le centre-ville, la foule se réunira à la Grand-Place pour, entre autres, le lancer de Pichous au beffroi et le brûlage du roi Carnaval. Le bal à fond du dimanche, spécialement pour les enfants, clôturera le week-end.

Les résidents du home Valère Delcroix seront évidemment de la fête et encadreront leur char. Ils ont leur propre costume et leur propre badge intitulé avec humour "Les Fous du Roi".