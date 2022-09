Un candidat repreneur au moins s’est manifesté pour Coprosain

Wallonie Picarde On ignore le périmètre de la reprise, si celle-ci concerne l’entièreté ou une partie des activités de Coprosain.

Placée depuis janvier 2022 en procédure de réorganisation judiciaire, la coopérative Coprosain avait obtenu en juin un sursis supplémentaire auprès du tribunal de l'entreprise de Tournai, cette fois sur la base d'une procédure "par transfert d'actifs". Ça signifie que le mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser un tel transfert, en l'occurrence Me Olivier Mercier (Mouscron), a la possibilité de trouver un ou des repreneurs pour tout ou partie des activités, et que les dettes ne sont (en principe) pas transférées au cessionnaire.

À quelques heures du dernier délai accordé aux repreneurs éventuels pour se manifester (ce jeudi 15 septembre à minuit), on sait aujourd’hui qu’un investisseur au moins s’est manifesté. Me Mercier en a fait part au tribunal le mercredi 7 septembre dernier, et l’offre ferme a été jugée suffisamment sérieuse par le tribunal pour que celui-ci accepte de proroger le délai de sursis.

On ignore le périmètre de la reprise, si celle-ci concerne l’entièreté ou une partie des activités de Coprosain. Dans le cadre d’une procédure de reprise par transfert d’actifs, le tribunal se base sur une série de critères : le nombre de personnes reprises par l’investisseur, le montant du prix proposé pour les actifs, et la garantie que le repreneur a des compétences dans les métiers concernés.

"Les nouvelles sont donc plutôt positives, indique Jean-Pol Chantry, directeur général de Coprosain. On saura vendredi matin si une ou plusieurs offres seront sur la table du tribunal. La situation reste difficile à vivre pour le personnel."

Il n'est pas absolument certain que Coprosain restera une coopérative comme actuellement. Elle pourrait se reconstruire sur de nouvelles bases économiques. "Mais ce n'est pas pour autant qu'elle perdrait les valeurs qui sont les siennes, avec bien sûr son modèle intégré tourné vers le circuit court", indique M. Chantry.

Si Coprosain a subi une décroissance sur le marché local et du bio, ses difficultés sont aussi nées de devoir assurer plusieurs métiers fort différents (investir dans les magasins, dans l’atelier de transformation, etc.). C’est une des clés du dossier de reprise qui sera tranché par le tribunal à la fin du mois de septembre, ou au tout début d’octobre.

